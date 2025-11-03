Madrid se prepara para un cambio sustancial esta semana: este es el pronóstico de la AEMET para los próximos días

Aún faltan 48 días para el comienzo del invierno, pero parece que esta semana ya viviremos días que comienzan a acercarse al clima típico de esta estación del año. Los meses de diciembre, enero, febrero y marzo en Madrid destacan por un aire gélido y unas madrugadas heladas que podrían estar muy cerca de ser una realidad en la capital. El otoño, que hasta ahora ha sido bastante benévolo con la región, adoptará otro tinte a partir de esta primera semana del mes de noviembre.

Este lunes, la madrugada ya ha visto los termómetros desplomarse hasta los seis grados centígrados de temperatura mínima. Durante la jornada el mercurio ascenderá hasta los dieciocho en unas calles, por fin, bañadas por el sol. No obstante, debemos prepararnos, ya que el 'buen tiempo' podría tener los días contados en la capital.

¿Cuándo descenderán las temperaturas en Madrid?

El martes esta situación se mantendrá: viviremos una jornada soleada acompañada de valores térmicos agradables. Sin embargo, el miércoles las tormentas invadirán la Comunidad de Madrid como aviso de lo que está por venir de cara al fin de semana.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los catorce y los quince grados entre el jueves y el domingo, con una caída sustancial de las mínimas, que se posicionarán en los dos grados en el cierre de semana. Durante esos días, la inestabilidad será la constante, con chubascos dispersos que aparecerán de forma intermitente en la región. En definitiva, un clima de lo más clásico en esta segunda parte de otoño que obligará a los madrileños a sacar el paraguas del armario y ataviarse con una capa más de abrigo.