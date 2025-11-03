MADRID SOLIDARIO
Cinco estaciones de Metro de Madrid se convierten en puntos de donación de sangre durante noviembre
La campaña 'Estás a un metro de salvar muchas vidas', organizada por Cruz Roja, el Centro de Transfusión y Coca-Cola, busca reforzar las reservas de sangre en la Comunidad de Madrid
Cinco estaciones de la red de Metro de Madrid se transforman este mes de noviembre en puntos de donación de sangre dentro de la XIII edición de la campaña Estás a un metro de salvar muchas vidas, una iniciativa conjunta de Cruz Roja, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y Coca-Cola.
El objetivo es aumentar las reservas de sangre y facilitar la donación en lugares de paso habituales para los madrileños. La campaña estará activa del 1 al 30 de noviembre en distintas ubicaciones del suburbano.
Estaciones y horarios de donación
Las unidades móviles de Cruz Roja estarán instaladas en los siguientes puntos y horarios:
- Gran Vía (esquina con calle Montera): todos los días, de 11.00 a 20.45 horas.
- Guzmán el Bueno (sala de donación en calle Juan Montalvo, 3): de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas.
- Bilbao (calle Fuencarral, 121): sábados y domingos, de 17.00 a 21.00 horas.
- Legazpi (calle Bolívar, 7): del 10 al 14 de noviembre, de 17.00 a 21.00 horas.
- Colombia (plaza de la República Dominicana): del 24 al 28 de noviembre, de 17.00 a 21.00 horas.
Donar en el día a día
Desde Metro de Madrid han señalado que la elección de estas estaciones busca "llegar al mayor número posible de personas de diferentes zonas de la Comunidad para conseguir más donantes y ofrecerles varias posibilidades de donar allí donde realizan sus actividades cotidianas".
La iniciativa se enmarca en las acciones solidarias del suburbano madrileño, que cada año colabora con entidades sociales y sanitarias para promover la donación de sangre y otros proyectos de interés público.
