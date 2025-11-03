Madrid acoge la política desregulatoria de Milei: "Muchas normas existen porque hay alguien pensando en cómo hacerse un bien a sí mismo"

Nuevo gesto de proximidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con el de Javier Milei. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha presentado hoy en un desayuno informativo en Madrid a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación de Argentina. Un "lujo" y una "oportunidad", ha señalado Albert, para escuchar a uno de los artífices de la política ultraliberal puesta en marcha por el presidente argentino desde su llegada al poder a finales de 2023.

La consejera madrileña, que ha apuntado a Sturzenegger como "una inspiración", ha recordado cómo le conoció, en un reciente viaje al país y cómo en su despacho le impresionaron dos pilas de papel. Una "con un bonito lazo puesto" era la legislación que en estos menos de dos años Argentina ha eliminado; la otra, la que estaba por derogar.

"Comparto con usted infinidad de cosas", ha señalado, "pero si algo me llama especialmente la atención es nuestro diagnóstico sobre que uno de los mayores problemas del crecimiento es una burocracia excesiva. Es un peso muerto a la iniciativa privada, que desincentiva la inversión, que fomenta la ineficiencia y que en muchos casos abre puertas a la corrupción". Unos planteamientos, ha insistido Albert, que han contado con el "aval incontestable" en las elecciones legislativas del pasado domingo, en las que el partido de Milei, La Libertad Avanza, venció con un 40% de los votos, mejorando los resultados de las presidenciales de 2023.

Sturzenegger, por su parte, ha agradecido la cálida presentación de Albert y ha desplegado un encendido elogio de las políticas y la propia figura de Milei, de las que, en gran medida, como ha señalado la consejera madrileña, es "arquitecto intelectual".

La llegada al poder de Milei, ha apuntado, se forjó sobre un cambio que ha calificado de "absolutamente radical". "Si los argentinos, durante 50 años, habían escuchado que el Estado le solucionará todos los problemas, acá venía un señor a decirle que en realidad el Estado era la causa de todos sus problemas", ha subrayado.

De esa forma, el ministro argentino ha descrito los dos ejes sobre los que se ha articulado la política económica argentina. El primero, la necesidad de consolidar un superávit fiscal. Así, ha señalado, solo en un mes se logró reducir cinco puntos el déficit del país. El segundo, que es el que a él le compete especialmente, la idea de que el Estado, ha dicho no está "para dañar" sino "para servir".

En este sentido, ha afirmado, "tenemos que reflexionar sobre por qué existen muchas las regulaciones que existen". A veces, ha proseguido, "tenemos la fantasía de pensar que las regulaciones existen porque hay alguien que, pensando en el bien general de la sociedad decidió que había que tener cierta regulación". Una hipótesis, ha asegurado, que le parece "de una inocencia pasmosa".

"Muchas de las regulaciones que existen no existen porque hay alguien pensando en el bien, sino porque hay alguien pensando en cómo hacerse un bien a sí mismo", ha enfatizado . "Es decir, que muchas veces las regulaciones surgen de intereses que hacen lobby y que ese lobby logra usar el Estado como un vehículo para ejercer ese poder e imponer una restricción".

Cruzar la calle

En su alocución, el ministro de Milei ha puesto entre los ejemplos de desregulación llevados a cabo la eliminación de normas de empaquetado o calidad de productos agrícolas, limitando la normativa solo a cuestiones fitosanitarias y a la garantía de trazabilidad, o la autorización de la conexión satelital a Internet, lo que ha permitido, ha asegurado que Internet haya podido llegar a todo el territorio del país gracias a la red de satélites Starlink de Elon Musk.

Los burócratas, ha ironizado, "tienen más imaginación que Borges, Cortázar y García Márquez" a la hora de imaginar las "cosas terribles" que sucederán si las personas fueran libres, pero no se detiene en las cosas terribles que pasan como consecuencia de muchas regulaciones. "Cruzar la calle es peligroso", ha ejemplificado, "pero eso no es óbice para que no prohibamos cruzar la calle".

Sturzenegger no ha entrado a valorar la relación entre los gobiernos de Argentina y España o entre Milei y Pedro Sánchez. "Argentina está abierta para todas las empresas", se ha limitado a señalar. "La orientación política no tiene ninguna relevancia, Javier [Milei] es un debatidor nato, respetando que cada país elija la orientación que quiera elegir". Pero sí ha invitado a las compañías españolas a invertir en el país, al enfatizar en más de tres ocasiones en su charla el compromiso con el respeto a los derechos de propiedad del gobierno actual. "Somos muy conscientes que Argentina fue el peor alumno de la clase durante muchísimos años", ha admitido, "lo único que hemos hecho nosotros es entregar el primer homework, [los primeros deberes]. Pero tenemos un rumbo y lo vamos a mantener". Asimismo, ha identificado en la minería y en el sector energético, particularmente la exportación de gas natural, dos futuros polos de desarrollo del país, sectores en los que también trabajan en la desregulación.

La eliminación de normas y simplificación burocrática es una de las direcciones en las que pretende avanzar el Gobierno madrileño. En el pasado Debate del Estado de la Región, Ayuso aseguró que la Línea Abierta contra la Hiperregulación puesta en marcha había servido para reducir o suprimir más de 500 normas. Además, la Comunidad trabaja en una Ley Integral contra la Hiperregulación, que, entre otras cuestiones, establecerá fechas de caducidad de dos años para cierta normativa procedimientos para evaluar el impacto de la nueva regulación.