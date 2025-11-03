La gastronomía se consolida como motor económico en el I Congreso Europeo de Turismo celebrado en Madrid

Madrid se ha reafirmado este lunes como epicentro de la gastronomía europea al acoger la primera edición del Congreso Europeo de Turismo y Gastronomía, organizado por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía (ECNG). El foro, que ha reunido a expertos y representantes de toda Europa con el apoyo de la Comunidad de Madrid y la colaboración de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, ha servido para analizar los retos y oportunidades de un sector en plena expansión.

La capital llega a esta cita tras haber ostentado el título de Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2024/2025, un reconocimiento de la ECNG que la situó al nivel de ciudades como Cracovia, Oeiras y Estocolmo, y cuyo relevo ha pasado recientemente a Gdansk (Polonia), consolidando a Madrid como destino de referencia para el turismo gastronómico de alto nivel.

Celebrado durante el mes de noviembre en la sede de la Comisión Europea en Madrid, el congreso bajo el lema Gastronomía: el nuevo motor del turismo ha contado con un elenco de voces de primer nivel. La presentación ha corrido a cargo de Rafael Ansón, copresidente de la ECNG; Daniel Calleja y Crespo, director de la Representación de la Comisión Europea en España; Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo; y Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

De Paco Serrano inaugura el l Congreso Europeo de Gastronomía y Turismo. / Comunidad de Madrid

El propósito de esta jornada ha sido destacar la importancia de la cocina madrileña como un factor fundamental para el desarrollo turístico y económico de la región, destacando su capacidad para atraer visitantes y reforzar la proyección internacional de la Comunidad de Madrid. "Madrid cuenta con una oferta gastronómica diversa y de excelencia, que combina tradición e innovación, goza de reconocimiento internacional y atrae a un visitante exigente que valora el producto local y la calidad", ha señalado De Paco Serrano durante la inauguración.

Una plataforma europea para la innovación y el intercambio

El Congreso ha permitido a los Estados participantes presentar su oferta turística vinculada a la gastronomía, desde rutas de producto y denominaciones de origen hasta festivales y congresos, así como exponer iniciativas de innovación, sostenibilidad y formación. La Academia Iberoamericana de Gastronomía ha colaborado en una programación que ha reunido a representantes institucionales, chefs, investigadores y expertos del sector, con el objetivo de fortalecer la competitividad del turismo gastronómico europeo.