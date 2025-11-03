TURISMO GASTRONÓMICO
La gastronomía se consolida como motor económico en el I Congreso Europeo de Turismo celebrado en Madrid
El Congreso Europeo de Turismo y Gastronomía, celebrado en la sede de la Comisión Europea en Madrid, ha reunido a líderes y expertos internacionales para impulsar la cocina como motor del desarrollo turístico y económico
Madrid se ha reafirmado este lunes como epicentro de la gastronomía europea al acoger la primera edición del Congreso Europeo de Turismo y Gastronomía, organizado por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía (ECNG). El foro, que ha reunido a expertos y representantes de toda Europa con el apoyo de la Comunidad de Madrid y la colaboración de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, ha servido para analizar los retos y oportunidades de un sector en plena expansión.
La capital llega a esta cita tras haber ostentado el título de Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2024/2025, un reconocimiento de la ECNG que la situó al nivel de ciudades como Cracovia, Oeiras y Estocolmo, y cuyo relevo ha pasado recientemente a Gdansk (Polonia), consolidando a Madrid como destino de referencia para el turismo gastronómico de alto nivel.
Celebrado durante el mes de noviembre en la sede de la Comisión Europea en Madrid, el congreso bajo el lema Gastronomía: el nuevo motor del turismo ha contado con un elenco de voces de primer nivel. La presentación ha corrido a cargo de Rafael Ansón, copresidente de la ECNG; Daniel Calleja y Crespo, director de la Representación de la Comisión Europea en España; Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo; y Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.
El propósito de esta jornada ha sido destacar la importancia de la cocina madrileña como un factor fundamental para el desarrollo turístico y económico de la región, destacando su capacidad para atraer visitantes y reforzar la proyección internacional de la Comunidad de Madrid. "Madrid cuenta con una oferta gastronómica diversa y de excelencia, que combina tradición e innovación, goza de reconocimiento internacional y atrae a un visitante exigente que valora el producto local y la calidad", ha señalado De Paco Serrano durante la inauguración.
Una plataforma europea para la innovación y el intercambio
El Congreso ha permitido a los Estados participantes presentar su oferta turística vinculada a la gastronomía, desde rutas de producto y denominaciones de origen hasta festivales y congresos, así como exponer iniciativas de innovación, sostenibilidad y formación. La Academia Iberoamericana de Gastronomía ha colaborado en una programación que ha reunido a representantes institucionales, chefs, investigadores y expertos del sector, con el objetivo de fortalecer la competitividad del turismo gastronómico europeo.
- La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la Autopista del Suroeste
- Los vecinos de Goya reaccionan a las obras en la Plaza Felipe II: 'Se ha perdido la oportunidad de darle otro aire
- La Comunidad de Madrid elevará más de un 85% el contrato dos veces desierto para diseñar una estación de metro en Los Ahijones
- Los cambios que prepara el Metro de Madrid: nuevas paradas en L9 y L10, ampliación de L5 y L11 y reformas de estaciones
- Las cifras que preocupan al Real Madrid de baloncesto: 'Es el resultado de no ofrecer nuevos abonos y poner las entradas a precio del fútbol
- El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
- Ni el café ni el pistacho consiguen reemplazar los sabores 'de toda la vida' del Día de Todos los Santos: 'Lo que perdura en el tiempo es la tradición
- Todo listo para llevar en el móvil el abono transporte de Madrid, pero solo en estos dispositivos