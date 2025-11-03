Mad Cool confirma las fechas y la sede de su edición de 2026

El festival madrileño Mad Cool ha anunciado este lunes las fechas de su próxima edición, que tendrá lugar del 8 al 11 de julio, por lo que volverá a contar con cuatro jornadas de música en directo.

Será, en palabras de los organizadores, "una edición muy especial" por cumplirse una década desde su nacimiento, aunque ni en 2020 ni en 2021 pudo celebrarse a causa de la pandemia de covid-19.

El comunicado confirma asimismo que esta próxima novena edición volverá a celebrarse en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, en Madrid, por su "amplia capacidad, infraestructura y accesibilidad".

El anuncio llega en medio de las protestas de algunas asociaciones de vecinos del entorno de dicho recinto y la petición de la Fiscalía de Madrid, que pide 10.000 de euros de multa e inhabilitar también por dos años al organizador de Mad Cool por exceso de decibelios en la edición de 2023.

En la edición de 2025 del Mad Cool actuaron artistas como Muse, Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Benson Boone, Nine Inch Nails, Gracie Abrams, Iggy Pop, Arde Bogotá o Thirty Seconds To Mars.