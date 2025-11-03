FESTIVALES
Mad Cool confirma las fechas y la sede de su edición de 2026
El festival madrileño prepara "una edición muy especial" para celebrar una década desde su nacimiento, aunque ni en 2020 ni en 2021 pudo celebrarse
EFE
El festival madrileño Mad Cool ha anunciado este lunes las fechas de su próxima edición, que tendrá lugar del 8 al 11 de julio, por lo que volverá a contar con cuatro jornadas de música en directo.
Será, en palabras de los organizadores, "una edición muy especial" por cumplirse una década desde su nacimiento, aunque ni en 2020 ni en 2021 pudo celebrarse a causa de la pandemia de covid-19.
El comunicado confirma asimismo que esta próxima novena edición volverá a celebrarse en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, en Madrid, por su "amplia capacidad, infraestructura y accesibilidad".
El anuncio llega en medio de las protestas de algunas asociaciones de vecinos del entorno de dicho recinto y la petición de la Fiscalía de Madrid, que pide 10.000 de euros de multa e inhabilitar también por dos años al organizador de Mad Cool por exceso de decibelios en la edición de 2023.
En la edición de 2025 del Mad Cool actuaron artistas como Muse, Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Benson Boone, Nine Inch Nails, Gracie Abrams, Iggy Pop, Arde Bogotá o Thirty Seconds To Mars.
- La Comunidad de Madrid elevará más de un 85% el contrato dos veces desierto para diseñar una estación de metro en Los Ahijones
- La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la Autopista del Suroeste
- Los vecinos de Goya reaccionan a las obras en la Plaza Felipe II: 'Se ha perdido la oportunidad de darle otro aire
- Los cambios que prepara el Metro de Madrid: nuevas paradas en L9 y L10, ampliación de L5 y L11 y reformas de estaciones
- Las cifras que preocupan al Real Madrid de baloncesto: 'Es el resultado de no ofrecer nuevos abonos y poner las entradas a precio del fútbol
- El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
- Ni el café ni el pistacho consiguen reemplazar los sabores 'de toda la vida' del Día de Todos los Santos: 'Lo que perdura en el tiempo es la tradición
- Todo listo para llevar en el móvil el abono transporte de Madrid, pero solo en estos dispositivos