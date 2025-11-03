ARTE
Lo que John Akomfrah ha descubierto al escuchar la lluvia de noche: pone al Thyssen a reflexionar sobre el postcolonialismo
El artista de Ghana traslada el proyecto que el British Council le encargó para la Bienal de Venecia en 2024 a la pinacoteca española: "Habla del cambio climático, pero también de repensar lo que ha sido nuestro pasado"
De agua ha construido John Akomfrah (Acra, 1957) su obra. Es el elemento conductor de un relato que, casi a ras de piel, desde su experiencia, pone el foco en la memoria. Lleva 30 años reflexionando sobre el postcolonialismo, la ecología y la estética con un enfoque particular en lo sonoro. Y, ahora, por segunda vez, toma el Museo Thyssen-Bornemisza para trasladar sus conclusiones al público: Escuchando toda la noche la lluvia, abierta al público hasta el 8 de febrero de 2026, presenta su trabajo más experimental hasta la fecha.
Se trata de una instalación que encargó el British Council para el Pabellón Británico de la Bienal de Venecia en 2024, donde el artista transformó un espacio neoclásico con un ciclo videoinstalaciones, denominadas Cantos, que entrelazan materiales audiovisuales, secuencias fílmicas y sonidos inmersivos. “Es un viejo conocido. Hace siete años, organizamos una exposición multipantalla llamada Purple. Ahora, regresa con un proyecto reimaginado específicamente para el Thyssen”, ha apuntado Guillermo Solona, director de la pinacoteca durante su presentación.
La muestra toma su nombre de un poema del siglo XI escrito desde el exilio por el autor chino Su Dongpo, en el que reflexiona sobre la naturaleza transitoria de la vida. Gracias a una serie de instalaciones inmersivas de cine multicanal, evoca las travesías de las comunidades desplazadas y las formas en las que la historia sobrevive en el tiempo. “En este espacio el diluvio sigue subiendo y contiene más cosas. Rescatar algo del apocalipsis en ciernes es esencial, ha sostenido el Akomfrah, nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico en 2008.
El recorrido está estructurado en Cantos, unas piezas que toman su nombre de la dimensión sonora que lo vertebra. Cada uno saca a relucir discursos, músicas y grabaciones que recuperan voces de distintas generaciones. “La metáfora clave es la inundación. Habla del cambio climático, pero también de repensar lo que ha sido nuestro pasado. Escucharlo es un buen ejercicio”, ha añadido Akomfrah, escritor, cineasta y guionista de profesión. Para la ocasión, se han recuperado cinco de los ocho Cantos originales que se exhibieron en Italia hace un año.
De Miró a Davis
La exposición, además, ha puesto a conversar su propuesta con seis artistas modernos: el simbolismo surrealista del Campesino catalán con guitarra (1924), de Joan Miró, dialoga con las figuras diaspóricas y las tradiciones sonoras del artista, mientras que el lienzo rasgado de Lucio Fontana, Venecia era todo oro, recuerda las rupturas del tiempo cinematográfico y la crítica al legado imperial. Por otro lado, la abstracción escenificada de Formación, de Oskar Schlemmer, resuena con los cuadros coreografiados de Akomfrah.
“Puede verse como la culminación de las últimas cuatro décadas de su trabajo, pero también marca un punto de inflexión en el que está ampliando los límites de su medio artístico elegido”, ha subrayado Tarini Malik, comisaria. Asimismo, la energía jazzística de Pochade, de Stuart Davis, refleja su montaje rítmico, así como el collage Domingo después del sermón, de Romare Bearden, se convierte en una declaración política. Por último, en Esclavo agonizante, de Yves Klein, se proporciona un altavoz a las presencias espectrales del artista, recreando su cuerpo más allá de la historia lineal.
