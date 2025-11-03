El hotel Miguel Ángel de Madrid reabrirá a finales de 2026 tras una inversión de 250 millones

Lopesan Hotel Group prevé reabrir a finales de 2026 el Hotel Miguel Ángel de Madrid, actualmente inmerso en una rehabilitación integral que “marcha a buen ritmo”. La compañía ha destinado cerca de 250 millones de euros entre la compra y la reforma del establecimiento.

Ubicado en el Paseo de la Castellana, en el eje del Barrio de Salamanca y junto al metro Gregorio Marañón, el hotel Miguel Ángel es un clásico del lujo madrileño que permanecía cerrado desde 2020 y llegó a ser medicalizado durante la pandemia. Históricamente ha sido un cinco estrellas con salones para eventos y un jardín utilizado para celebraciones.

En 2024 fue adquirido por Lopesan y Stoneweg en una de las mayores operaciones hoteleras del año en España, con un inventario comunicado de 241 habitaciones antes de la gran reforma.

Cuando vuelva a operar, lo hará bajo una de las marcas ya presentes en el portafolio del grupo, con la intención de “exportar los casos de éxito” de sus resorts de Gran Canaria y Punta Cana, tradicionalmente vinculados al segmento de sol y playa. Lopesan asegura que la reforma del Miguel Ángel aspira a implantar en la capital un “concepto de experiencia de lujo disruptiva”, con especial foco en una propuesta gastronómica de primer nivel y una coctelería de autor.

El anuncio de la reapertura se ha realizado con motivo de la presencia de Lopesan en la World Travel Market (WTM) de Londres, que comienza este martes, 4 de noviembre, donde también destacará la segunda fase del macroproyecto en Punta Cana (República Dominicana), con una inversión superior a 300 millones de euros y más de 1.000 unidades alojativas segmentadas en tres experiencias: Premium, Adults Only y Family & Fun. Asimismo, la cadena canaria prevé abrir en mayo de 2026 los hoteles Lopesan Caoba Lagoon, Lopesan Serenity Bay y Lopesan Splash Cove Resort, Spa & Casino.