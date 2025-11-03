Fin del carril cortado y cambio al horario nocturno: dos grandes novedades en las obras de la M-30 en Ventas

Desde este lunes, las molestias ocasionadas por los trabajos de cubrición de la M-30 en Ventas no serán tan grandes como hasta ahora. La autovía urbana volverá a contar con todos sus carriles operativos, después de que el Ayuntamiento de Madrid haya levantado la ocupación del carril sentido norte cerrado desde julio con "un mes y medio de antelación respecto al calendario inicialmente previsto".

De esta manera, con la restitución del carril ocupado durante los últimos meses por las obras, desaparece el estrechamiento que generaba embudos y retenciones en horas punta, complicando enormemente la movilidad en los alrededores. A partir de este lunes, las afecciones al tráfico se producirán únicamente en horario nocturno, tal y como ha avanzado el Consistorio.

La recuperación de capacidad en este tramo de la M-30 reducirá el efecto “cuello de botella” que se venía notando en los accesos de la zona, con previsibles mejoras en los tiempos de viaje, menor necesidad de desvíos por calles interiores y más regularidad para quienes usan diariamente esta vía de circunvalación en los desplazamientos de entrada y salida.

Cambio a horario nocturno

Al concentrarse los trabajos por la noche, los picos de congestión diurnos deberían suavizarse y el tráfico será más predecible para conductores y servicios de reparto. La intención del Consistorio es aplicar este cambio de horario en el resto de grandes obras de la ciudad. Según explicó el pasado viernes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, están trabajando en ello junto con las constructoras, analizando el impacto sobre los vecinos y estudiando medidas para "mitigar el ruido" de los trabajos nocturnos.

Tras ejecutar 153 pilotes entre agosto y los primeros días de septiembre, los trabajos se centran ahora en colocar 128 pilas que sostendrán la futura cubierta (ya van 73 instaladas, el 57%), y el Gobierno municipal prevé iniciar a finales de noviembre la instalación de las 96 vigas transversales.

Cuando esté terminado, Parque Ventas no solo cubrirá la M-30, sino que transformará un área total de más de 56.600 metros cuadrados, incluyendo mejoras sustanciales en ambos márgenes. La nueva plataforma sobre la autopista se convertirá en un gran pulmón verde y espacio de encuentro, conectando ambos distritos a través de ocho pasarelas y albergando 960 nuevos árboles, más de 48.800 arbustos, zonas ajardinadas, juegos infantiles, elementos de calistenia, una pequeña zona para actuaciones, un kiosco, fuentes, bancos y papeleras, todo ello con alumbrado LED de alta eficiencia.