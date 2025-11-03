La familia de la tendera asesinada en Tirso de Molina dice que el autor tuvo una cómplice

La familia de la mujer asesinada en su tienda de Tirso de Molina en julio de 2023 sostiene que la acusada por encubrimiento no solo conocía los hechos, sino que fue cómplice y cooperadora necesaria del autor material, por lo que reclama para ella una condena de 20 años de prisión.

La Audiencia Provincial de Madrid inició este lunes el juicio con jurado popular contra Jesús M.S., acusado de matar el 3 de julio de 2023 a la tendera y de robarle 200 euros y su teléfono móvil. También se sienta en el banquillo Estrella G.S.R., acusada de encubrimiento.

Fiscalía y acusación particular discrepan sobre la culpabilidad de la cómplice

El Ministerio Público solicita para Jesús 30 años de prisión por asesinato y robo con violencia con arma, además de indemnizaciones de 120.000 euros al marido de la víctima y 80.000 euros para cada uno de sus dos hijos. Para Estrella, la Fiscalía pide 3 años de cárcel por encubrimiento.

Por su parte, la acusación particular argumenta que Estrella fue cómplice del asesinato y del robo con violencia, solicitando para ella 20 años de prisión, mientras que mantienen la petición de 30 años para Jesús.

La defensa del acusado reconoció que Jesús es culpable, pero pidió que se valore su capacidad penal reducida debido a sus trastornos mentales y su historial de consumo de drogas y alcohol el día del crimen. Alegan que no existió ensañamiento ni alevosía, y que podría aplicarse una rebaja de pena por homicidio con eximentes de alteración psíquica y drogadicción.

El abogado de Estrella, en cambio, defiende que su cliente no participó en los hechos y solicitó la eximente completa por miedo insuperable, argumentando que no tuvo conocimiento previo de las intenciones del acusado.

Detalles del crimen y seguimiento judicial

Según la Fiscalía, ambos acusados llegaron a la tienda sobre la 1:15 de la tarde. Mientras la víctima estaba de espaldas, Jesús sacó un cuchillo y la atacó. Estrella abandonó el lugar sin intervenir, y el acusado robó la caja registradora y el móvil de la víctima.

No obstante, la acusación particular sostiene que Estrella sí conocía los planes de Jesús y no solicitó ayuda ni se alejó de la zona, lo que la convierte en cooperadora necesaria. Durante el forcejeo, Jesús aprovechó para asestar múltiples puñaladas, atravesando el corazón de la víctima, causándole la muerte.

Tras el asesinato, ambos regresaron al domicilio de Estrella, donde guardaron el móvil sustraído. Al día siguiente fueron detenidos con el teléfono y 110 euros procedentes del robo. Jesús permanece en prisión, mientras que Estrella fue puesta en libertad en agosto de 2023.

El juicio continuará mañana con la declaración de los primeros testigos, un caso que mantiene en vilo a Madrid y reabre el debate sobre la violencia en comercios urbanos y la responsabilidad penal de los cómplices.