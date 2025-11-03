Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RESERVAS DE AGUA

Los embalses madrileños comienzan noviembre muy por encima de la media histórica

Las abundantes lluvias de primavera permiten conservar grandes reservas en los trece embalses del Canal de Isabel II

Vista panorámica del embalse de El Atazar, en la sierra de Madrid.

Vista panorámica del embalse de El Atazar, en la sierra de Madrid. / ALBA VIGARAY

Europa Press

Madrid

Los trece embalses del Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid han iniciado noviembre al 71,7% de su capacidad máxima, con 676,2 hectómetros cúbicos de agua almacenados, una cifra 12,2 puntos superior a la media histórica para estas fechas (59,5%) y 2,6 puntos más elevada que la registrada hace un año (69,1%).

Estos niveles se mantienen por encima de lo habitual gracias a las abundantes lluvias de la pasada primavera, que todavía permiten conservar unas reservas superiores a las de los últimos años. En las últimas tres décadas solo en tres ocasiones se ha iniciado noviembre con más agua embalsada que en 2025, ha destacado la empresa pública en un comunicado.

No obstante, el Canal ha advertido de que el inicio del nuevo año hidrológico ha sido más seco de lo previsto, con un 44,9% menos de precipitaciones y unas aportaciones de los ríos de apenas 6,8 hm3, frente a los 24 hm3 que se registran de media en el mes de octubre.

En este contexto, y pese a que el suministro está asegurado para los próximos meses, la entidad ha hecho un llamamiento al uso responsable del agua, especialmente después de que el consumo en la región se incrementara un 10,8% durante octubre en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El Canal de Isabel II ha recordado que mantiene activa su campaña de concienciación 'Tú puedes llover', que promueve el ahorro de agua mediante pequeños gestos cotidianos, y recuerda que gracias a la cooperación ciudadana y a la mejora de sus infraestructuras, el consumo 'per cápita' en Madrid se ha reducido más de un 30% desde la sequía de 2005.

