Detienen a un hombre en Leganés acusado de violar a una joven mediante sumisión química

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de 29 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 años en un piso ubicado en la calle San Andrés de Leganés. El suceso tuvo lugar el pasado sábado por la tarde y está siendo investigado como una posible agresión sexual cometida mediante sumisión química.

Según ha publicado El Mundo, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras encontrar en tirada la calle a una mujer desnuda, desorientada y en estado de shock. A su llegada, la chica contó a los agentes que había sido agredida sexualmente en el interior de una vivienda cercana, después de que el presunto agresor le suministrara varias sustancias.

Los agentes se desplazaron hasta el domicilio señalado por la joven, donde localizaron al hombre de 29 años que fue detenido. En el interior del piso se hallaron drogas y objetos personales de la víctima, lo que respaldó su testimonio.

La joven fue trasladada al Hospital Severo Ochoa de Leganés, donde recibió atención médica y se le realizaron análisis para comprobar la posible presencia de sustancias en su organismo; mientras que el detenido, con múltiples antecedentes policiales, fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de lesiones.

Se trata del segundo episodio consecutivo de presunta violencia machista en la localidad después de que en la madrugada del pasado sábado una joven de 21 años resultase gravemente herida por un disparo en la cara. La policía detuvo al novio al día siguiente como presunto autor de delitos de lesiones, tenencia ilícita de armas y violencia de género.