Pillan a un pasajero con 30 kilos de cocaína en la maleta en la Estación Sur de Madrid

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre que viajaba con cerca de 30 kilos de cocaína ocultos en su equipaje. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de octubre en la Estación Sur de Autobuses, durante un dispositivo de control realizado por agentes de la Brigada Móvil en el interior de un autobús.

Los agentes identificaron a un pasajero y, tras las comprobaciones habituales, procedieron a inspeccionar su maleta. En el interior localizaron 25 paquetes cuidadosamente envueltos en cinta adhesiva que, una vez verificados, contenían cocaína. El peso total del equipaje intervenido rondaba los 30 kilos.

El hombre fue arrestado como presunto responsable de un delito contra la salud pública y posteriormente puesto a disposición judicial. La investigación continúa para esclarecer el origen de la sustancia y el destino final del envío, así como la posible existencia de otras personas implicadas.