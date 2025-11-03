EN HORTALEZA
Detenido por amenazar con un machete al entrenador de fútbol de su hijo porque no le sacaba a jugar
El hombre mantuvo una fuerte discusión con el entrenador en las proximidades de un campo de fútbol del distrito de Hortaleza
EFE
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre por amenazar con un machete al entrenador de fútbol de su hijo durante una fuerte discusión en la que le recriminó que no le sacara a jugar.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos sucedieron este domingo en las proximidades de un campo de fútbol situado en el madrileño distrito de Hortaleza.
El detenido mantuvo una fuerte discusión con el entrenador de fútbol de su hijo y varios testigos manifestaron a los agentes que llegó a empuñar un machete en actitud violenta.
Los agentes, pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), identificaron al hombre, que portaba en el interior de su vehículo un machete de más de 63 centímetros de longitud y una hoja de más de 45 centímetros.
El hombre ha sido detenido como presunto responsable de un delito de tenencia ilícita de arma prohibida y puesto a disposición judicial.
