El delegado del Gobierno amenaza con los tribunales si el Gobierno de Ayuso se niega a colocar la placa de memoria en Sol

En lo que supone un paso más en el ya largo pulso con las dos principales administraciones madrilelas, el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, ha avanzado su intención de acudir a los tribunales si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pone "problemas" para colocar la placa en la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, tras su declaración como Lugar de Memoria Democrática.

Lo ha dicho durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que ha reprochado a Ayuso su "cierta afición a incumplir las leyes" y declararse "insumisa manifiesta y orgullosa de ello". Una desobediencia que, según Martín, supone un "pésimo ejemplo para la ciudadanía a la que tanto le exigimos".

El Gobierno central declaró oficialmente el pasado 25 de octubre como Lugar de Memoria Democrática la que fuera sede de la extinta Dirección General de Seguridad franquista. Desde un primer momento este reconocimiento ha desatado una refriega política y juidicial entre Delegación y Comunidad, habiendo esta última recurrido la declaración y expresado su negativa a poner la placa identificativa.

El delegado ha defendido esta mañana que dicha colocación la "mandata la ley". Previamente, Martín ha declarado que "solo puede temer a la memoria quien tiene algo que ocultar" y que es "legítimo" sentir "vergüenza por muchas cosas que sucedieron en España", pero que "lo valiente es asumirlo y hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder".

"¿Quién puede ver una agresión en la instalación de una placa en un edificio donde ya hay otras placas por héroes y mártires, ¿acaso no lo son también quienes allí sufrieron todo tipo de torturas? ¿Quién puede temer el carácter reparador y preventivo de la memoria?", se ha preguntado Martín desde el atril.