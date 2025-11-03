INCENDIOS
CSIF reclama a la Comunidad de Madrid que mantenga a los bomberos forestales todo el año y no solo en verano
El sindicato denuncia el despido de numerosos efectivos hasta el mes de mayo y advierte de que tan solo una veintena permanecen operativos
Europa Press
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha hecho un llamamiento a la Comunidad de Madrid para que mantenga la contratación de bomberos forestales durante todo el año y no únicamente en la época estival, denunciando el despido de numerosos efectivos en la región hasta el mes de mayo.
Representantes del sindicato han celebrado este lunes una rueda de prensa en la que han advertido de que tan solo permanecen operativos una veintena de bomberos forestales, después de que la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior haya concluido el contrato de dos tercios del personal de extinción de incendios, negando la protección del "entorno natural" madrileño en invierno.
CSIF ha recordado que en la región existen 124 plazas previstas para bomberos forestales, aunque actualmente tan solo están dotadas 61, y ha señalado que el pasado verano fue el periodo con "menor número de efectivos" operativos en años.
En este sentido, el sindicato también ha denunciado la falta de avances en la negociación para aplicar la Ley 5/2024 de bomberos forestales, que contempla mejoras como la jubilación anticipada o el refuerzo de las plantillas.
En el conjunto del país, el sindicato calcula que más de 4.000 bomberos forestales fueron despedidos en octubre, lo que, a su juicio, pone "en peligro" la seguridad de los ciudadanos y la protección del medio ambiente, pese a que el periodo de alto riesgo por incendios se prolongó hasta el 1 de noviembre debido a las altas temperaturas.
Por todo ello, CSIF ha exigido un pacto de Estado que garantice tareas de prevención durante todo el año y plantillas mínimas permanentes, así como la renovación de equipos de protección individual y vehículos especializados, ya que muchos de los actuales están caducados o no son adecuados para acceder a zonas de riesgo.
El sindicato ha denunciado también la "hipocresía" de las administraciones que, tras los incendios del verano, dejan sin trabajo a quienes se han jugado la vida en la extinción, y recuerda que Madrid, junto con Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia, es una de las comunidades más afectadas por esta situación.
