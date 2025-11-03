La Comunidad de Madrid elevará más de un 85% el contrato dos veces desierto para diseñar una estación de metro en Los Ahijones

A la tercera va la vencida. O eso, al menos esperan en la Comunidad de Madrid. Entre los planes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras para Metro de Madrid contemplados en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la región para 2026 se apunta la redacción del proyecto constructivo de una nueva estación de metro en la Línea 9 que dé servicio a los desarrollos urbanísticos ya en marcha de Los Ahijones y Los Berrocales, en el sureste de la capital.

No será, sin embargo, la primera ocasión en que el departamento que dirige Jorge Rodrigo lo intente. Ni tampoco la segunda. Hasta en dos ocasiones se ha licitado el contrato entre 2024 y 2025 y en ambas ocasiones el concurso quedó desierto, pero habrá tercera tentativa con una sustancial mejora de la oferta para hacerla más atractiva.

Desde la Consejería de Transportes se ha mantenido siempre el compromiso de que la estación se construiría. Ya a mediados del pasado mes de septiembre, Rodrigo avanzaba en un encuentro con periodistas que se trabajaba en una nueva oferta con un importante incremento presupuestario. Y ahora que se han conocido los Presupuestos regionales para 2026 se ha concretado de cuánto es ese incremento. Hasta en más de un 85% se elevará la cuantía del contrato para seducir a potenciales candidatos.

Frente a los 71.387 euros contemplados en las cuentas para 2024 y los 220.116 euros previstos en las de 2025, los Presupuestos madrileños para 2026 reservan 659.357 euros. Se trata, por tanto, de un 87% más de los 352.717 euros de presupuesto base de licitación, impuestos incluidos, con que el proyecto salió a concurso tanto en enero de 2024 como en septiembre de ese mismo año.

Para la Comunidad de Madrid, levantar esa estación es clave, pues supone una pieza relevante para la movilidad hacia el centro de Madrid de Los Ahijones y Los Berrocales, dos de los desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid en los que se están levantando hasta 40.000 viviendas, las primeras de las cuales se prevé empezar a entregar entre 2026 y 2027. Las Juntas de Compensación de esos desarrollos ya señalan la futura llegada del Metro entre los argumentos para comercializar las viviendas.

Simulación de la futura estación de Metro de Los Ahijones y Los Berrocales. / EPE

La solución tiene, además, una considerable ventaja técnica, y es que no se necesita construir la infraestructura ferroviaria, porque el Metro ya pasa por allí: la prolongación en superficie de la Línea 9 desde Puerta de Arganda hasta Arganda del Rey discurre entre ambos desarrollos urbanísticos. El plan consiste, por tanto, en construir una parada en el tramo entre Puerta de Arganda y Rivas Urbanizaciones para la que ya existe ubicación, a unos 300 metros de la primera fase de Los Ahijones y en su extremo sur, justo donde termina este desarrollo y comienza el de Los Berrocales, de manera que sirva para dar servicio a ambos barrios.

Pero antes de proceder a construirla se necesita redactar un proyecto constructivo. Y ese es el proceso que se viene resistiendo y que desde los despachos de Maudes, en el antiguo Hospital de Jornaleros diseñado por Antonio Palacios donde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras tiene su sede, se pretende desatascar a base de más dinero.

La primera licitación quedó desierta en febrero de 2024. Con un presupuesto base de 291.501, euros (352.717 euros, con impuestos), ninguna empresa presentó ofertas para hacerse cargo. Lo volvió a intentar la Comunidad en septiembre de ese año, esta vez bajo la fórmula de adjudicación por procedimiento sin publicidad. De las tres empresas que se invitó a participar las tres presentaron ofertas, pero de entrada se desechó a dos de ellas por no haberlas presentado según las instrucciones establecidas. La tercera, Consultrans S.A.U., que era, además, la que había presentado un presupuesto menor (230.286,55 euros), fue en febrero de 2025 también finalmente descartada porque entendía la mesa de contratación que no acreditaba la experiencia mínima de 10 años exigida al responsable de geotecnia según el pliego de condiciones. En definitiva, una nueva licitación sin adjudicación que el Gobierno regional espera solventar ahora con la mejora de un 85% del presupuesto.