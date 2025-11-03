La Comunidad de Madrid amplía las medidas de protección por gripe aviar tras un caso en un pavo real del Retiro

La Comunidad de Madrid ha incluido al término municipal de Madrid capital en la lista de zonas afectadas por medidas específicas de protección frente a la gripe aviar, tras detectarse un nuevo foco de influenza aviar H5N1 en un pavo real del Parque del Retiro.

Este caso se confirmó el jueves de la semana pasada y se suma a otros focos detectados en Alcobendas en septiembre, así como en Móstoles, AlcorcónLeganés y Fuenlabrada en octubre. Ese mismo mes también se registraron focos en una explotación avícola de Valdemoro y en aves cautivas de Torrejón de Velasco y Ciempozuelos, según recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Medidas de protección en Madrid

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha anunciado la adopción de medidas específicas para contener la propagación del virus altamente patógeno H5N1 en la capital. Entre las principales restricciones destacan:

Prohibición de utilizar ciertas especies de aves, como anseriformes y charadriiformes, como reclamo de caza.

de utilizar ciertas especies de aves, como anseriformes y charadriiformes, como reclamo de caza. Prohibición de mezclar patos y gansos con otras aves de corral y de criar aves al aire libre sin medidas de seguridad.

patos y gansos con otras aves de corral y de criar aves al aire libre sin medidas de seguridad. Prohibición de suministrar agua a aves de corral de depósitos accesibles para aves silvestres.

a aves de corral de depósitos accesibles para aves silvestres. Refuerzo de la bioseguridad en todas las explotaciones avícolas, independientemente de su tamaño.

en todas las explotaciones avícolas, independientemente de su tamaño. Prohibición de presencia de aves de corral o cautivas en centros de concentración de animales en toda la región.

Estas medidas buscan limitar la expansión de un virus altamente contagioso, aunque no representa un riesgo significativo para los humanos, según los expertos.

Influenza aviar H5N1: características y riesgos

La influenza aviar es causada por varios subtipos del virus de la influenza, que se clasifican según su patogenicidad:

Baja patogenicidad , que provoca enfermedad leve en aves de corral.

, que provoca enfermedad leve en aves de corral. Alta patogenicidad, que puede causar mortalidad elevada en 24 horas en explotaciones avícolas comerciales y tiene carácter sistémico.

El caso detectado en el Parque del Retiro corresponde a un subtipo H5N1 de alta patogenicidad, extremadamente contagioso entre aves, pero con capacidad de transmisión a humanos muy limitada.

Con la inclusión de Madrid capital en la lista de zonas con medidas de protección, la Comunidad busca prevenir la propagación del virus entre aves silvestres y de corral y proteger la salud de la población y el sector avícola regional.