V PREMIO MADRILEÑO DEL AÑO
Carlos Sainz: "El Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 será un éxito para la ciudad"
El bicampeón mundial de rallys confía en que el Gran Premio impulse el motor en España y sueña con ver a su hijo, Carlos Sainz Jr., compitiendo en el circuito madrileño
EFE
El piloto madrileño Carlos Sainz, dos veces campeón del mundo de rallys y cuatro veces ganador del Rally Dakar, afirmó que el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, que se celebrará el próximo año, será “un gran éxito” y contribuirá a consolidar a Madrid como una de las capitales más importantes del mundo.
Tras recibir el Premio al Madrileño del Año en el Auditorio de la Galería de las Colecciones Reales del Palacio Real, Sainz destacó la importancia de que la Fórmula 1 llegue a la capital, señalando que se trata de una noticia fantástica tanto para los aficionados al motor como para todos los madrileños, y que este evento atraerá a miles de visitantes a la ciudad. El piloto subrayó además el atractivo y la evolución constante de Madrid, recordando que ninguna otra ciudad ofrece la calidad de vida y el dinamismo que caracteriza a la capital española, donde cada visitante se marcha satisfecho y con ganas de volver.
El sueño de ver a su hijo correr en casa
Sainz expresó también su deseo de ver a su hijo, Carlos Sainz Jr., actual piloto de Fórmula 1 en el equipo Williams, compitiendo en el nuevo circuito madrileño. Aseguró que el evento será un acontecimiento histórico que ayudará a reforzar la imagen internacional de Madrid y a posicionarla como una de las grandes capitales del deporte mundial. En relación con el inminente Gran Premio de Brasil, comentó que se trata de una cita complicada por la lluvia, aunque confía en que su hijo pueda sumar puntos tras dos buenas actuaciones sin recompensa.
Mirando al futuro, el veterano piloto confirmó su intención de participar en el Rally Dakar 2026, aunque reconoció que en esta prueba “puede pasar cualquier cosa” y que es fundamental mantener la cabeza fría para alcanzar la meta, algo que no consiguió en la edición anterior.
El Premio al Madrileño del Año reconoce la trayectoria profesional y el compromiso con el progreso de la sociedad madrileña. En ediciones anteriores lo recibieron figuras destacadas como la historiadora Carmen Iglesias, el médico Juan Abarca Cidón, el escritor Mario Vargas Llosa, el político Bertrán de Lis y el académico Gregorio Marañón.
Con la llegada del Gran Premio de Fórmula 1 a Madrid, la capital se prepara para convertirse en un referente mundial del motor. Carlos Sainz, símbolo del deporte madrileño y embajador de la ciudad, reafirma así su compromiso con una Madrid moderna, dinámica y cada vez más presente en el panorama internacional del automovilismo.
