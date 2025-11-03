Los calçots, la butifarra y el pan tumaca toman Madrid: no te pierdas este festival de cocina catalana

El calçot es una variedad de cebolla tierna que se puede encontrar, fundamentalmente, en la zona occidental interior de Cataluña, en la comarca del Alto Campo. Es uno de los platos más típicos de la cocina catalana, consumido especialmente en invierno acompañado de salsa romesco o salvitxada. Suele tomarse como primer plato de un menú completado por carne y butifarra típicas de la zona. Los mejores, sin duda, se encuentran en la provincia de Tarragona. Más allá de la frontera catalana no es fácil hallar calçots de la ternura, la jugosidad y el grosor adecuados. Menos aún en Madrid.

No obstante, durante dos fines de semana, los vecinos de la capital tendrán la oportunidad de disfrutar del mejor producto catalán. Y no solo en lo referente a los calçots: este municipio de la región da la bienvenida a la gastronomía catalana este mes de noviembre.

Calsotada Fest de Las Rozas: lo mejor de Cataluña, en Madrid

Hablamos de la Calsotada Fest de Las Rozas, un festival que cumple su sexta edición y que se celebrará durante dos semanas en el municipio del noroeste de la Comunidad de Madrid. Arrancará el próximo viernes, día 14, en una gran fiesta de la cocina al aire libre con entrada gratuita. Los calçots, directamente llegados de Valls, serán protagonistas, aunque no faltarán otros productos típicos como los caracoles a la llauna, los embutidos, el pan tumaca o la crema catalana.

La organización recuerda hacerse con un babero, con el fin de no mancharse durante la ingesta del popular alimento catalán. Habrá campeonato, del que saldrá ganador la persona que más calçots consiga engullir en tan solo 45 minutos. Se requiere inscripción previa, pero la participación es completamente gratuita. La jornada estará amenizada con actuaciones musicales y elaboraciones culinarias en directo.

El Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago ha sido el lugar escogido para la cita. En caso de adquirir menús con antelación, los visitantes podrán conseguir descuentos del 15% y, además, se ahorrarán largas colas para obtener su teja de calçots.