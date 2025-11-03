Ayuso, sobre el Gobierno, tras la dimisión de Mazón: "No pararán retorciendo el dolor de las víctimas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apunta al Gobierno tras la dimisión de Carlos Mazón. Ayuso no ha valorado la decisión tomada por su homólogo valenciano, pero ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez seguirá buscando rédito político en la dana que causó hace un año la muerte de 237 personas.

"No pararán retorciendo el dolor de las víctimas y del pueblo valenciano porque solo interesa el cálculo político", ha escrito la presidenta madrileña en su perfil en la red social X. "El cálculo que sólo mira hacia un sitio: el que oculta que el Gobierno no actuó ni antes ni después de la DANA; el cálculo que todavía hoy es incapaz de arrimar el hombro para la recuperación", ha añadido.

Sí que se ha pronunciado directamente sobre la dimisión del presidente valenciano el portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. En opinión del número dos del Ejecutivo de Ayuso, el presidente valenciano, hoy con su dimisión, "ha asumido sus responsabilidades políticas". Algo que todavía no ha hecho, ha asegurado, el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Fallaron durante los momentos previos de la Dana, porque no dieron información veraz a través de las agencias estatales. Fallaron en la atención a las víctimas durante los primeros momentos, aún queda esa frase de 'si necesitan ayuda, que la pidan'. Y han fallado y siguen fallando, desde luego, en la reconstrucción de las zonas devastadas por las lluvias", ha remachado.

En opinión de García Martín, en el tiempo transcurrido desde la riada, Mazón ha liderado un gobierno "que no ha parado de trabajar para la recuperación de las zonas afectadas. Asimismo, ha trasladado su convicción de que el Ejecutivo valenciano seguirá en esa labor con una mayoría parlamentaria del PP, "como lo ha venido haciendo hasta la fecha".

"Y en cambio, lo que yo me pregunto es dónde queda la asunción de responsabilidades del Gobierno de Pedro Sánchez", ha inquirido. "Lo único que ha buscado la izquierda y lo único que ha buscado el gobierno de Pedro Sánchez ha sido el rédito político y que los partidos nacionalistas, ese nacionalismo destructor, puedan volver a la Generalitat valenciana", ha señalado en línea con su presidenta.

Asimismo, se ha referido a la comparecencia de Sánchez, el 11 de noviembre ante las Cortes valencianas en la comisión de investigación sobre las inundaciones de octubre de 2024. "Tendrá una oportunidad de oro para asumir responsabilidades y para que, por una vez en su vida, diga la verdad y explique a todos los españoles cuál fue la gestión, cuál fue su nefasta gestión durante aquellos fatídicos días", ha concluido