El Ayuntamiento premiará con 50.000 euros los proyectos sociales más destacados en 'Madrid Impacta 2025': estos son los finalistas

El Ayuntamiento de Madrid celebrará este martes 4 de noviembre en la Fundación Giner de los Ríos la IX edición de los premios Madrid Impacta, galardones impulsados por el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento con el objetivo de reconocer proyectos empresariales innovadores que contribuyan al crecimiento económico y bienestar social de la ciudad.

Esta edición ha contado con 121 solicitudes, lo que demuestra el interés existente en la creación de valor sostenible, donde emprendimiento y la responsabilidad social pueden ir de la mano. Los premios han contado con el patrocinio de IMPACT HUB Madrid, PwC España, IBM, Fundación REPSOL y Onda Madrid.

¿Qué premios repartirá Madrid?

El ganador del primer premio Madrid Impacta 2025, reconocido como 'Empresa social del año 2025', será galardonado con 12.000 euros. El ganador del segundo premio recibirá una dotación de 6.500 euros y, el tercero, de 4.000.

Ahora, además de los tres premios principales, el Ayuntamiento de Madrid también otorgará 11 accésits con 2.500 euros cada uno a las siguientes iniciativas:

Empresa con el mejor proyecto en el ámbito de la dependencia.

Mejor proyecto madrileño.

Empresa de los centros de emprendimiento e innovación del Ayuntamiento de Madrid.

Empresa con el mejor elevator pitch.

Empresa con el mayor potencial de crecimiento y proyección internacional.

Empresa con el mayor impacto medioambiental.

Empresa con mayor impacto en la accesibilidad universal de las ciudades.

Empresa con el mejor proyecto en el ámbito de las energías limpias.

Empresa con el mejor proyecto en el ámbito científico o tecnológico.

Empresa con el mejor proyecto en el ámbito del bienestar y la salud

Empresa con el mejor proyecto en el ámbito de la educación.

Estas son las empresas finalistas

Durante los días 1 y 2 de octubre, se celebró la segunda fase del premio Madrid Impacta 2025. Esta fase hacía referencia al proceso del elevator pitch, en el que cada candidatura finalista exponía su proyecto empresarial ante el jurado. Los finalistas de esta edición fueron: