OCIO EN MADRID
Alcorcón afila el paladar: regresa la ruta 'Sabor que Mola' con 40 locales y ambición de capital gastronómica
Con cerca de 40 locales participantes con una amplia variedad de cocinas, esta iniciativa tiene como principal objetivo promocionar la gastronomía local, destacando tanto a nivel regional como nacional
Alcorcón vuelve a poner la mesa grande. Del 7 al 23 de noviembre, el municipio reedita por tercer año la ruta culinaria 'Alcorcón. Sabor que Mola', un festival con cerca de 40 locales y una meta clara: promocionar la gastronomía local y situarla en el radar regional y nacional. "Olvídense de lo tradicional; estamos en la era de ‘Alcorcón. Sabor que mola’… un manifiesto de futuro donde herencia, sostenibilidad, tecnología y experiencia inmersiva se dan la mano", resume su organizador a través de un comunicado, Joaquín Parejo.
Una presentación con fuegos de directo
El pistoletazo de salida será el miércoles 6 de noviembre a las 18.00 en The Dreamland (calle Parque Ferial, 34), con un showcooking a cargo de tres hosteleros de vanguardia que avanzarán técnicas y sabores llamados a marcar tendencia. La cita llega arropada por el tejido local: la Agrupación de Empresarios y Profesionales de Alcorcón asume la organización y cuenta con el respaldo de la Agrupación Deportiva Alcorcón.
Ruta de tapas y laboratorio de ideas
Durante tres semanas, la ciudad propone un itinerario que trasciende la ruta de la tapa: un laboratorio de sabores donde se cruzan tradición castellana, gallega o asturiana con guiños internacionales sin complejos. Aquí conviven una croqueta con apellido de barrio y un baos de autor, una fabada reinterpretada y un tiradito afilado: autenticidad sin fronteras como regla de juego.
El público tendrá voz y voto. Las tapas y platos favoritos podrán votarse en la web oficial del evento, alcorconsaborquemola.com. Además, "cada visita te acerca a conseguir comidas valoradas en 600 euros en los restaurantes participantes. Cuantos más locales visites, más opciones tendrás", adelanta Parejo.
Jurado, embajadores y ecosistema
El jurado estará formado por profesionales reconocidos de la hostelería, y el festival se alía con dos nombres propios de la cultura local: el DJ alcorconero Vicente One More Time y la escritora Lucía Asué Mbomío, que ejercerán de embajadores. "Queremos volver a posicionar a Alcorcón como el centro de la innovación y creatividad gastronómica, ofreciendo a nuestros vecinos una experiencia única, de calidad y originalidad", subraya Parejo.
Fechas clave
- Presentación y showcooking: 6 de noviembre, 18.00, The Dreamland (c/ Parque Ferial, 34).
- Ruta ‘Sabor que Mola’: del 7 al 23 de noviembre en alrededor de 40 locales.
- Votaciones del público: en alcorconsaborquemola.com (y próximamente en la app oficial).
- Gala de premios: 3 de diciembre, 18.00, Jowke Club (Avda. San Martín de Valdeiglesias, 22 – Alcorcón).
