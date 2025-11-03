TRANSPORTE PÚBLICO
Accidente en el tranvía de Parla: dos heridos y un niño ileso al colisionar su coche
El tranvía viajaba sin pasajeros en el momento del suceso y no ha tenido que suspender su circulación
Europa Press
Dos personas de 71 y 74 años han resultado heridas este lunes tras sufrir un accidente al colisionar lateralmente el turismo en el que circulaban con el tranvía de la localidad de Parla, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que rescatar a los dos adultos de la parte delantera del vehículo, mientras que un tercer ocupante, un menor de ocho años, ha salido por su propio pie y sin heridas de consideración.
Personal sanitario del SUMMA 112 ha trasladado a los dos adultos al Hospital 12 de Octubre de Madrid con diversos traumatismos. Por su parte, el tranvía viajaba sin pasajeros en el momento del suceso, y no ha tenido que suspender su circulación.
En concreto el suceso se ha producido en la avenida de los Reyes Católicos, y en el momento del accidente el varón --de 71 años-- era quien se encontraba al volante, mientras que su mujer iba sentada en el asiento del copiloto, por donde se ha producido el golpe.
- La Comunidad de Madrid elevará más de un 85% el contrato dos veces desierto para diseñar una estación de metro en Los Ahijones
- La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la Autopista del Suroeste
- Los vecinos de Goya reaccionan a las obras en la Plaza Felipe II: 'Se ha perdido la oportunidad de darle otro aire
- Los cambios que prepara el Metro de Madrid: nuevas paradas en L9 y L10, ampliación de L5 y L11 y reformas de estaciones
- Las cifras que preocupan al Real Madrid de baloncesto: 'Es el resultado de no ofrecer nuevos abonos y poner las entradas a precio del fútbol
- El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
- La Comunidad de Madrid vende a una inmobiliaria mexicana un edificio por 31 millones para hacer viviendas de lujo
- Ni el café ni el pistacho consiguen reemplazar los sabores 'de toda la vida' del Día de Todos los Santos: 'Lo que perdura en el tiempo es la tradición