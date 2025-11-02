TRAS LA FIESTA DE HALLOWEEN
Último día de la Semana de la Catrina en el aeropuerto de Madrid-Barajas
La acción se completa con pintacaras de maquillajes temáticos y obsequios a los pasajeros por compras en las tiendas
EP
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajas ha anunciado que la Semana de la Catrina con diversas actividades, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, según anunció el aeródromo madrileño.
De este modo, hasta este domingo, los pasajeros que transitan estos días por Barajas pueden encontrar en las zonas de embarque de las diferentes terminales T1, T2, T3, T4 y T4S, stands de flores y catrinas, photocall para llevarse un recuerdo y diversas animaciones, que incluyen desfiles de catrinas y mariachis con objeto de animar su estancia en las instalaciones.
La acción se completa con pintacaras de maquillajes temáticos y obsequios a los pasajeros por compras en las tiendas o uso de los locales de restauración del Aeropuerto.
