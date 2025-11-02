Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRAS LA FIESTA DE HALLOWEEN

Último día de la Semana de la Catrina en el aeropuerto de Madrid-Barajas

La acción se completa con pintacaras de maquillajes temáticos y obsequios a los pasajeros por compras en las tiendas

El aeropuerto de Madrid-Barajas celebra la Semana de la Catrina con un guiño a México

El aeropuerto de Madrid-Barajas celebra la Semana de la Catrina con un guiño a México / AENA

EP

Madrid

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajas ha anunciado que la Semana de la Catrina con diversas actividades, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, según anunció el aeródromo madrileño.

De este modo, hasta este domingo, los pasajeros que transitan estos días por Barajas pueden encontrar en las zonas de embarque de las diferentes terminales T1, T2, T3, T4 y T4S, stands de flores y catrinas, photocall para llevarse un recuerdo y diversas animaciones, que incluyen desfiles de catrinas y mariachis con objeto de animar su estancia en las instalaciones.

La acción se completa con pintacaras de maquillajes temáticos y obsequios a los pasajeros por compras en las tiendas o uso de los locales de restauración del Aeropuerto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos de Goya reaccionan a las obras en la Plaza Felipe II: 'Se ha perdido la oportunidad de darle otro aire
  2. Los cambios que prepara el Metro de Madrid: nuevas paradas en L9 y L10, ampliación de L5 y L11 y reformas de estaciones
  3. Las cifras que preocupan al Real Madrid de baloncesto: 'Es el resultado de no ofrecer nuevos abonos y poner las entradas a precio del fútbol
  4. La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la Autopista del Suroeste
  5. El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
  6. Tiroteo en Carabanchel: varios coches embisten a otro para secuestrar a su conductor
  7. Real Madrid - Valencia, el homenaje que merece José Manuel Ochotorena
  8. La sangre a Viva Suecia debida: un concierto sin piedad ni anestesia en el Movistar Arena

La Corona de la Almudena toma el relevo: el dulce que llena el hueco entre Halloween y Navidad con 400.000 unidades vendidas

La Corona de la Almudena toma el relevo: el dulce que llena el hueco entre Halloween y Navidad con 400.000 unidades vendidas

Detenido el novio de la joven herida de un disparo en Leganés: la Policía investiga un posible caso de violencia machista

Detenido el novio de la joven herida de un disparo en Leganés: la Policía investiga un posible caso de violencia machista

Feijóo confía a cuatro mujeres la hoja de ruta agraria y forestal del PP para arrebatar el voto rural a Vox

Feijóo confía a cuatro mujeres la hoja de ruta agraria y forestal del PP para arrebatar el voto rural a Vox

Junts y ERC vuelven a separar sus estrategias dos años después de investir a Sánchez

Junts y ERC vuelven a separar sus estrategias dos años después de investir a Sánchez

El Ayuntamiento de Arganda del Rey detecta dos incidencias en pulseras antimaltrato y pide "responsabilidades" en el Gobierno

El Ayuntamiento de Arganda del Rey detecta dos incidencias en pulseras antimaltrato y pide "responsabilidades" en el Gobierno

Retrato de los jóvenes alicantinos que abrazan el discurso de la extrema derecha: perfil, motivos y consecuencias

Retrato de los jóvenes alicantinos que abrazan el discurso de la extrema derecha: perfil, motivos y consecuencias

El exjugador del Espanyol Álvaro Aguado recurre el auto de procesamiento alegando contradicciones en el relato de la víctima

El exjugador del Espanyol Álvaro Aguado recurre el auto de procesamiento alegando contradicciones en el relato de la víctima

El CRTM celebra sus 40 años con conciertos gratuitos en intercambiadores: DJ Nano, Rock A LA PAR, Rafa Sánchez y OBK

El CRTM celebra sus 40 años con conciertos gratuitos en intercambiadores: DJ Nano, Rock A LA PAR, Rafa Sánchez y OBK