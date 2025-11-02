ACCIDENTE
Rescatado un senderista de 32 años tras caer y quedarse enriscado en Guadarrama
Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, las condiciones meteorológicas adversas implicaron que el rescate durase más de 7 horas
EP
Madrid
El Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad de Madrid (GERA) ha rescatado a un senderista de 32 años que sufrió una caída y quedó enriscado en la vía de escalada Toñi hacia La Maliciosa, en Guadarrama.
Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, las condiciones meteorológicas adversas implicaron que el rescate durase más de 7 horas. El senderista fue atendido 'in situ' por un enfermero del Summa 112 integrado en el dispositivo.
Es el propio senderista el que llama a Madrid112 a las 11:30 tras sufrir la caída y verse atrapado. A la llegada del personal de emergencias presentaba heridas leves.
- Los vecinos de Goya reaccionan a las obras en la Plaza Felipe II: 'Se ha perdido la oportunidad de darle otro aire
- Los cambios que prepara el Metro de Madrid: nuevas paradas en L9 y L10, ampliación de L5 y L11 y reformas de estaciones
- Las cifras que preocupan al Real Madrid de baloncesto: 'Es el resultado de no ofrecer nuevos abonos y poner las entradas a precio del fútbol
- La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la Autopista del Suroeste
- El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
- Tiroteo en Carabanchel: varios coches embisten a otro para secuestrar a su conductor
- Real Madrid - Valencia, el homenaje que merece José Manuel Ochotorena
- La sangre a Viva Suecia debida: un concierto sin piedad ni anestesia en el Movistar Arena