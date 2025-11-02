Por delante del crono, pero sin neumáticos de lluvia: así avanzan las obras del circuito de F1 de Ifema

Quedan exactamente 313 días para que los semáforos se apaguen por primera vez en el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid. 11 meses y medio de carrera contrarreloj para terminar de construir el trazado y adecuar las instalaciones para acoger el regreso de la competición automovilística más seguida del mundo a la capital. Con la fecha del 11 de septiembre de 2026 grabada a fuego en el calendario, promotores y constructora trabajan a destajo para tener listo el circuito, que avanza "por delante de los plazos previstos" y está a la espera del inminente inicio del asfaltado, según apuntan desde Ifema.

La primera piedra se colocó el viernes 25 de septiembre, apenas un día después de que el Ayuntamiento de Madrid otorgase la licencia de obra. Ese mismo día, los responsables revelaron el diseño definitivo de la pista, con una longitud total de 5,4 kilómetros vertebrados en dos rectas y 22 curvas, incluida 'La Monumental', de forma semicircular, 550 metros de recorrido y un 24% de peralte. Desde entonces, ya se ha alisado el terreno, se ha marcado el trazado y tanto la icónica curva como otros tramos de Valdebebas entrarán en breves en la fase de asfaltado en noviembre.

Sobre este último punto, ya se han llevado a cabo las "pruebas de asfalto" y todo está preparado para empezar a verter el engrudo, explican fuentes del recinto ferial, aunque la lluvia de estos últimos días está retrasando el inicio. También está todo listo para comenzar los trabajos de los garajes que el próximo año albergarán los boxes de los equipos; así como para cubrir el paso inferior que conectará la fanzone y la zona de la monumental, cuyos muros ya están levantados.

Por otro lado, en los poco más de cinco meses transcurridos ya se han trasplantado con éxito más de 400 árboles de los alrededor de 585 totales previstos - una de las cuestiones esgrimidas por vecinos, ecologistas y oposición en su rechazo al proyecto, junto con el ruido y la contaminación provocada por los coches-. Entre ellos, se cuentan seis olivos centenarios que ocupaban dos de las rotondas de la vía Dublín y que han sido trasladados al interior de Ifema junto a dos ejemplares que ya se encontraban allí.

Asimismo, también han dado comienzo ya la adecuación del recinto ferial para alojar la parte desmontable del circuito, así como los trabajos en las zonas que dentro de no mucho tiempo se erigirá el paddock, la zona reservada para los equipos tras los garajes, y el pitlane, la recta paralela a los boxes que conecta estos con la carrera. En todas estas tareas se desempeñan cerca de 300 por turnos que cubren 18 horas diarias. La previsión es que a partir del próximo mes, con el inicio de la construcción de los edificios, esta cifra suba hasta los 500 operarios trabajando de forma simultánea.

Valla con el logo de Madring cerrando el acceso a la obra. / Alba Vigaray / t

Ampliación de los pabellones

Ifema Madrid ha adjudicado a Eiffage Construcción el contrato para ampliar los pabellones 1 y 2 del recinto ferial, con un presupuesto de 68,1 millones de euros. Las nuevas instalaciones servirán como pit building durante el Gran Premio de Madrid y quedarán integradas después en la infraestructura permanente del complejo para uso ferial y congresual. El proyecto incluye la construcción de dos nuevas edificaciones permanentes como extensión de los actuales pabellones, junto con estructuras temporales que albergarán los boxes de las escuderías, oficinas técnicas, áreas logísticas y el área VIP Paddock Club.

El complejo tendrá tres plantas y 17 metros de altura, cumpliendo tanto la normativa vigente como los requisitos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y de Fórmula One Management (FOM). En la baja, estará la zona de boxes y garajes para albergar a los equipos, las áreas técnicas y de servicio destinadas a logística y apoyo operativo y accesos separados para equipos y personal técnico.

En la primera y segunda planta, se ubicarán los espacios de hospitalidad y el VIP Paddock Club, con terrazas panorámicas, restauración y recepción de invitados. Además, contará con extensiones temporales en las que se ubicarán oficinas para la gestión operativa de la competición, el área de cronometraje y registro oficial de los tiempos de carrera y otros espacios de control deportivo y logístico del Gran Premio.