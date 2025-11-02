La iniciativa Digitaliza Madrid ha sido galardonada con los Premios NovaGob Excelencia 2025

La iniciativa Digitaliza Madrid: Impulso a la Innovación Pública, desarrollada por la Consejería de Digitalización, ha sido galardonada en los Premios NovaGob Excelencia 2025.

El proyecto ha contribuido a la transformación de los servicios públicos con el objetivo de hacerlos más accesibles para la ciudadanía, ha expresado el Gobierno regional en un comunicado.

Digitaliza Madrid es un centro "pionero" de modernización pública que pretende acercar la tecnología a los ciudadanos y mejorar la eficiencia de la Administración regional. La propuesta busca fomentar la colaboración entre los madrileños, las administraciones y las empresas tecnológicas.

La Consejería de Digitalización recogerá esta distinción en la gala de estos premios, organizados por la Fundación NovaGob, con la colaboración de Madrid Talento, GTT y NUTCO el próximo 11 de diciembre en la Casa de la Panadería, situada en la capital.