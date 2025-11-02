Madrid aumenta un 5,6% el presupuesto para las relaciones con la Administración de Justicia

La Comunidad de Madrid dedicará un total de 66,77 millones de euros para las relaciones con la Administración de Justicia 2026, según se recoge en el Proyecto de Presupuestos Regionales.

Esta cifra supone un incremento del 5,61 % respecto al ejercicio anterior, es decir, 3,55 millones de euros más que en 2025, según se recoge en las cuentas autonómicas presentadas esta misma semana por el Gobierno madrileño y que arrancan ahora su tramitación parlamentaria.

El programa incluye las transferencias para la Asistencia Jurídica Gratuita, que se canalizan a través del Consejo de Colegios de Abogados y de Procuradores, así como los fondos destinados al Turno de Oficio y a los Servicios de Orientación Jurídica y Representación Procesal que prestan los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares, junto con el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.

En este ámbito, el Gobierno regional va a incrementar la partida para la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio hasta los 66,5 millones de euros, 3,6 millones más que en 2025. Este servicio público atendió a más de 70.000 personas el año pasado.

Dentro de estas partidas, destaca el incremento de 2,9 millones de euros (un 5,91 % más) en el subconcepto 'Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid: asistencia jurídica gratuita' y el aumento de 450.000 euros (un 5,66 % más) en el subconcepto 'Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España: Asistencia Jurídica Gratuita'.

Con esta subida, el Gobierno regional refuerza su compromiso con "el acceso a la justicia y la mejora de las condiciones del Turno de Oficio, uno de los pilares esenciales del servicio público de asistencia jurídica gratuita en la Comunidad de Madrid".