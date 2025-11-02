Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INVESTIGACIÓN

Detenido el novio de la joven herida de un disparo en Leganés: la Policía investiga un posible caso de violencia machista

La víctima, de 21 años, recibió un tiro en la cara y permanece hospitalizada en estado grave

La Policía detiene al novio de la joven disparada en la cara en Leganés (Madrid).

La Policía detiene al novio de la joven disparada en la cara en Leganés (Madrid). / EFE/Santiago Castro

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La Policía Nacional ha detenido al novio de la joven de 21 años que resultó herida de un disparo en la cara este sábado en Leganés (Madrid) y mantiene abierta una investigación por un posible delito de violencia machista.

Según han informado fuentes policiales a EFE, el joven, de 20 años, fue arrestado en la tarde del sábado como presunto autor de delitos de lesiones, tenencia ilícita de armas y violencia de género, después de que la víctima fuese trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

El detenido asegura que el disparo fue accidental

El arrestado explicó a los agentes que ambos regresaban de madrugada al domicilio del joven cuando encontraron una caja con un arma en la calzada. Según su versión, se la llevaron a casa y, mientras la manipulaban, el arma se disparó "de forma accidental", alcanzando a la chica en el pómulo.

Tras el suceso, ambos habrían bajado nuevamente a la calle, dejado el arma entre unos arbustos y llamado a los servicios de emergencia. Cuando los sanitarios y agentes llegaron al lugar, hallaron a la joven herida y sola en el suelo, según las mismas fuentes.

El arma, recuperada por la Policía

La Policía Nacional ha recuperado la pistola en los arbustos donde, supuestamente, fue ocultada y continúa las pesquisas para esclarecer las circunstancias del disparo.

Los hechos ocurrieron a las 6:55 horas del sábado en la avenida de la Lengua Española, una zona de ocio próxima al recinto La Cubierta, donde se celebraba una fiesta de Halloween.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos de Goya reaccionan a las obras en la Plaza Felipe II: 'Se ha perdido la oportunidad de darle otro aire
  2. Los cambios que prepara el Metro de Madrid: nuevas paradas en L9 y L10, ampliación de L5 y L11 y reformas de estaciones
  3. Las cifras que preocupan al Real Madrid de baloncesto: 'Es el resultado de no ofrecer nuevos abonos y poner las entradas a precio del fútbol
  4. La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la Autopista del Suroeste
  5. El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
  6. Tiroteo en Carabanchel: varios coches embisten a otro para secuestrar a su conductor
  7. Real Madrid - Valencia, el homenaje que merece José Manuel Ochotorena
  8. La sangre a Viva Suecia debida: un concierto sin piedad ni anestesia en el Movistar Arena

La Corona de la Almudena toma el relevo: el dulce que llena el hueco entre Halloween y Navidad con 400.000 unidades vendidas

La Corona de la Almudena toma el relevo: el dulce que llena el hueco entre Halloween y Navidad con 400.000 unidades vendidas

Detenido el novio de la joven herida de un disparo en Leganés: la Policía investiga un posible caso de violencia machista

Detenido el novio de la joven herida de un disparo en Leganés: la Policía investiga un posible caso de violencia machista

Feijóo confía a cuatro mujeres la hoja de ruta agraria y forestal del PP para arrebatar el voto rural a Vox

Feijóo confía a cuatro mujeres la hoja de ruta agraria y forestal del PP para arrebatar el voto rural a Vox

Junts y ERC vuelven a separar sus estrategias dos años después de investir a Sánchez

Junts y ERC vuelven a separar sus estrategias dos años después de investir a Sánchez

El Ayuntamiento de Arganda del Rey detecta dos incidencias en pulseras antimaltrato y pide "responsabilidades" en el Gobierno

El Ayuntamiento de Arganda del Rey detecta dos incidencias en pulseras antimaltrato y pide "responsabilidades" en el Gobierno

Retrato de los jóvenes alicantinos que abrazan el discurso de la extrema derecha: perfil, motivos y consecuencias

Retrato de los jóvenes alicantinos que abrazan el discurso de la extrema derecha: perfil, motivos y consecuencias

El exjugador del Espanyol Álvaro Aguado recurre el auto de procesamiento alegando contradicciones en el relato de la víctima

El exjugador del Espanyol Álvaro Aguado recurre el auto de procesamiento alegando contradicciones en el relato de la víctima

El CRTM celebra sus 40 años con conciertos gratuitos en intercambiadores: DJ Nano, Rock A LA PAR, Rafa Sánchez y OBK

El CRTM celebra sus 40 años con conciertos gratuitos en intercambiadores: DJ Nano, Rock A LA PAR, Rafa Sánchez y OBK