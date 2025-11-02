Del corazón de Caleruega a las copas de Madrid: Barón de Ley lanza su primer vino de Ribera del Duero

La histórica firma riojana lanza su primer vino ribereño—Tempranillo y Merlot con tres meses de roble—procedente de viñedos en altura en Caleruega (Burgos) y la capital será eje de su implantación comercial. Grupo Barón de Ley, referente de la D.O.Ca Rioja, pisa por primera vez la D.O. Ribera del Duero con Coto de Caleruega Roble 2024, un tinto que reivindica la frescura y la elegancia de los viñedos en altura.

El proyecto nace en Caleruega (Burgos), a 960–1.070 m de altitud, y pone el foco en Madrid, "una plaza muy importante para nosotros", subraya a este medio Lluís Laso, enólogo y director técnico. "Caleruega se vuelve hoy un enclave muy interesante: las temperaturas más templadas, el contraste térmico y la altitud nos dan uvas con mejor equilibrio". explica Laso.

Un proyecto de 370 hectáreas que une tradición e innovación

Viñedo propio: 370 ha en zonas altas de Caleruega, extremo NE de Ribera del Duero.

370 ha en zonas altas de Caleruega, extremo NE de Ribera del Duero. Dirección técnica: tándem con más de 20 años trabajando juntos en la denominación: Lluís Laso (enología) y Javier Vicente (ingeniería agrónoma).

tándem con más de 20 años trabajando juntos en la denominación: (enología) y (ingeniería agrónoma). Bodega en marcha: nuevas instalaciones previstas para 2028 ; hasta entonces, vinificación exclusiva en una bodega alquilada íntegramente para el proyecto.

nuevas instalaciones previstas para ; hasta entonces, vinificación exclusiva en una bodega alquilada íntegramente para el proyecto. Patrimonio: en una de las fincas se conserva la bodega subterránea más antigua de Castilla y León, vinculada al rey Alfonso VIII.

Fresco, jugoso y con una marcada identidad de zona, Coto de Caleruega Roble 2024 es el primer vino con el que Barón de Ley debuta en Ribera del Duero, y lo hace dejando clara su apuesta por la elegancia y la precisión. El vino nace de un coupage de Tempranillo y Merlot, procedente de viñedos en altura que rozan los 1.000 metros sobre el nivel del mar. La vinificación se realiza con maceraciones suaves y a baja temperatura en pequeños depósitos de acero inoxidable, para preservar toda la expresión frutal: notas de fruta roja y negra y un delicado matiz de regaliz. Tras la fermentación, el vino pasa solo tres meses en barrica de roble, tiempo suficiente para aportar redondez y complejidad sin restar frescura. "En los Roble, más meses de madera terminan fagocitando al crianza y confunden al consumidor. Buscamos precisión y equilibrio", explica Lluís Laso, enólogo y director técnico del proyecto.

En la cata, el vino se muestra amable y persistente: en nariz destacan los aromas de frutas del bosque y especias finas; en boca, el paso es suave, goloso y con una acidez vibrante que invita a seguir bebiendo. Laso lo tiene claro: "No es una variedad fácil si no encuentra su sitio. Nuestras parcelas —en torno a los 900 metros de altitud— alargan el ciclo y permiten llegar a vendimia con un mejor equilibrio. Queríamos que el Roble tuviera una personalidad propia, distinta, pero fiel al espíritu de Caleruega". El resultado es un vino de montaña con alma ribereña, capaz de conjugar frescura, estructura y elegancia en un mismo trago.

Madrid, escaparate natural para el desembarco

Ribera del Duero goza de un fuerte arraigo en el canal hostelero y en tienda especializada de la capital. Por eso Madrid protagonizará la hoja de ruta del nuevo vino. La versatilidad del Roble lo orienta tanto al tapeo como a mesas más formales:

Maridajes que funcionan en Madrid

Tapas y aperitivos (torreznos crujientes, gildas, croquetas)

(torreznos crujientes, gildas, croquetas) Pescados y arroces (arroz meloso de setas, bacalao a la brasa)

(arroz meloso de setas, bacalao a la brasa) Carnes blancas y a la brasa (pollo de corral, presa ibérica)

La etiqueta de Coto de Caleruega se inspira en la heráldica del municipio: Torre de los Guzmanes, el perro con la antorcha y la estrella de Santo Domingo, un guiño a Santo Domingo de Guzmán, nacido en Caleruega. Una estética que conecta vino y territorio.

Lo que viene

Crianza 2024: próximo lanzamiento, con "personalidad de zona" como eje.

próximo lanzamiento, con "personalidad de zona" como eje. Enoturismo (2028): puesta en valor del legado histórico de la finca con la apertura de la nueva bodega.