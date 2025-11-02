Así sería Madrid tras un apocalipsis: "Parece tan real que cualquiera puede creérselo"

El edificio Capitol está a punto de caerse. El cartel de Tío Pepe, tan mítico, en la Puerta del Sol, tampoco va a aguantar mucho más. Cortylandia ha explotado. Y, en El Retiro, abandonado, nadie maneja las barcas. Los zombis han tomado el metro y, aunque las escenas parezcan sacadas de una película de Francis Ford Coppola, ojo, en el vídeo que Andrés Gil ha publicado en Instagram resultan realistas. Lleva un millón de visualizaciones y, dados los comentarios, entre risas y miedos, está despertando opiniones enfrentadas. “Fue algo improvisado”, dice su creador. Pero impactante.

“Experimento a diario con la Inteligencia Artificial Generativa, ya que es una tecnología innovadora que nos permite hacer experimentos visuales muy potentes. Elegí el tema apocalíptico, precisamente, porque estamos en la semana de Halloween y era un tema que podía funcionar bien en las redes sociales. Además, soy fan del cine del terror. Me lo tomé como un reto, quería ver hasta dónde podía llegar la IA aplicándola a escenas reales”, explica Gil, director creativo.

Para ejecutarlo, el primer paso fue desarrollar la idea. Y, a partir de ahí, con una fotografía editada previamente con el programa Nano Banana, la ejecutó: “Una vez tuve la imagen ambientada en el Madrid apocalíptico, utilicé un modelo de generación de vídeo como Kling AI para producir las animaciones a partir de los distintos frames. Por último, creé los efectos de sonido con ElevenLabs. A continuación, lo monté todo con un editor del tipo CapCut. La IA nos ayuda a agilizar procesos, pero requieres ciertos conocimientos técnicos para conseguir una buena ejecución”.

Su primera reacción cuando exportó la versión final fue: “Qué locura”. Le sorprendió tanto que tuvo que revisarlo en diversas ocasiones. “Aluciné. Nunca deja de sorprenderme la inteligencia artificial. Parece tan real que cualquier puede creérselo. A modo de reflexión, cada día nos cuesta más diferenciar la realidad de la ficción. Tenemos que ser muy críticos y no creernos todo lo que veamos en internet”, apunta Gil.

De la Gran Vía a la Plaza Mayor

Si bien el vídeo dura apenas 12 segundos, cientos de teorías han proliferado al respecto. Algunas con más guasa que otras, pero la mayoría en torno a cómo sería ese Madrid distópico. “De hacerse realidad, veríamos destruidas la Gran Vía, la Puerta de Alcalá, la Plaza Mayor, el Templo de Debod… Ahora bien, me gusta pensar que, por muchos edificios y monumentos que se derrumben, siempre seremos capaces de volver a construirlos. ¿Sobre los zombis? Con lo chungo que está encontrar piso aquí, no creo que durasen mucho”, bromea.

No es la única ciudad que ha recreado. También ha hecho lo propio con Sevilla, Barcelona y Bilbao, que también se han viralizado. “Intuía que podían calar por el tipo de contenido, pero nunca esperé una repercusión tan grande. Al tratarse de escenas tan fieles a la realidad, han llegado a más gente. Y, por tanto, surge la necesidad de compartirlas”, subraya Gil, que no descarta hacerlo con otros tantos destinos. “He disfrutado bastante haciéndolo. Tal vez, me ponga”, concluye. De hecho, ya se lo están pidiendo.