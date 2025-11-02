El Ayuntamiento de Arganda del Rey detecta dos incidencias en pulseras antimaltrato y pide "responsabilidades" en el Gobierno

El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, ha avanzado que se han detectado incidencias en dos pulseras antimaltrato de mujeres de la ciudad, tras los fallos detectados en todo el país en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato para monitorizar casos de violencia machista, y ha pedido "responsabilidades" en el Gobierno de la nación.

"Nadie ha tomado responsabilidades, todo el mundo ha reconocido, si hubiera sido con otro gobierno hubiéramos visto las calles arder y, sin embargo, como ha sido con el PSOE, han pasado de puntillas y no le quieren dedicar el más mínimo tiempo. Eso sí es hacer sufrir a mujeres", ha criticado el regidor en una entrevista con Europa Press.

Tal y como ha dado a conocer, esta misma semana han registrado dos avisos de incidencias de las dos primeras mujeres que tienen problemas con estas pulseras en el municipio ya que no funcionan sus dispositivos.

"Si en Arganda hay dos, me imagino que en otras ciudades de España o pueblos de la Comunidad de Madrid habrá habido otras muchas y alguien se tiene que preocupar por ellas", ha afirmado el regidor, quien ha asegurado que cuanto se conocieron estos fallos él mismo pidió información a la Concejalía de Igualdad.

El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, en una entrevista con Europa Press / CARLOS LUJÁN/EUROPA PRESS

Ante ello, han pedido a información sobre cuál es el protocolo que tienen que seguir y qué medios tienen a su disposición. Considera que el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, debería preocuparte de esto, que está "dentro de sus competencias", y no dedicarse a "meterse con los alcaldes del PP ni con otros cargos políticos" centrándose "en lo que de verdad importa".

Sobre el sistema Viogén de protección de las víctimas de violencia de género, ha indicado que Arganda del Rey está adherida a este convenio desde hace años, si bien ha pedido al delegado que, "más allá de pasearse por los pueblos haciendo política", se preocupe más de estos asuntos.

Considera que el delegado se dedica "exclusivamente a hacer oposición" a la Comunidad de Madrid y al PP y no a "gestionar". "Descarriló un tren de Cercanías y el ministro (Óscar) Puente no ha dicho absolutamente nada, cuando está siempre en redes sociales, bueno, pues provocando que es su papel, que es el que tiene, que ellos sabrán por qué lo han hecho así", ha criticado. Así, ha censurado que el PSOE ponga a "cargos políticos" que usan su altavoz en las instituciones pero además de eso "no hacen nada más".