Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VIOLENCIA MACHISTA

El Ayuntamiento de Arganda del Rey detecta dos incidencias en pulseras antimaltrato y pide "responsabilidades" en el Gobierno

El alcalde del municipio considera que el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, debería preocuparte de esto, que está "dentro de sus competencias"

Las pulseras antimaltrato, en el centro de la polémica.

Las pulseras antimaltrato, en el centro de la polémica. / Juan Luis Martín

EP

Madrid

El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, ha avanzado que se han detectado incidencias en dos pulseras antimaltrato de mujeres de la ciudad, tras los fallos detectados en todo el país en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato para monitorizar casos de violencia machista, y ha pedido "responsabilidades" en el Gobierno de la nación.

"Nadie ha tomado responsabilidades, todo el mundo ha reconocido, si hubiera sido con otro gobierno hubiéramos visto las calles arder y, sin embargo, como ha sido con el PSOE, han pasado de puntillas y no le quieren dedicar el más mínimo tiempo. Eso sí es hacer sufrir a mujeres", ha criticado el regidor en una entrevista con Europa Press.

Tal y como ha dado a conocer, esta misma semana han registrado dos avisos de incidencias de las dos primeras mujeres que tienen problemas con estas pulseras en el municipio ya que no funcionan sus dispositivos.

"Si en Arganda hay dos, me imagino que en otras ciudades de España o pueblos de la Comunidad de Madrid habrá habido otras muchas y alguien se tiene que preocupar por ellas", ha afirmado el regidor, quien ha asegurado que cuanto se conocieron estos fallos él mismo pidió información a la Concejalía de Igualdad.

El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, en una entrevista con Europa Press

El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, en una entrevista con Europa Press / CARLOS LUJÁN/EUROPA PRESS

Ante ello, han pedido a información sobre cuál es el protocolo que tienen que seguir y qué medios tienen a su disposición. Considera que el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, debería preocuparte de esto, que está "dentro de sus competencias", y no dedicarse a "meterse con los alcaldes del PP ni con otros cargos políticos" centrándose "en lo que de verdad importa".

Sobre el sistema Viogén de protección de las víctimas de violencia de género, ha indicado que Arganda del Rey está adherida a este convenio desde hace años, si bien ha pedido al delegado que, "más allá de pasearse por los pueblos haciendo política", se preocupe más de estos asuntos.

Considera que el delegado se dedica "exclusivamente a hacer oposición" a la Comunidad de Madrid y al PP y no a "gestionar". "Descarriló un tren de Cercanías y el ministro (Óscar) Puente no ha dicho absolutamente nada, cuando está siempre en redes sociales, bueno, pues provocando que es su papel, que es el que tiene, que ellos sabrán por qué lo han hecho así", ha criticado. Así, ha censurado que el PSOE ponga a "cargos políticos" que usan su altavoz en las instituciones pero además de eso "no hacen nada más".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos de Goya reaccionan a las obras en la Plaza Felipe II: 'Se ha perdido la oportunidad de darle otro aire
  2. Los cambios que prepara el Metro de Madrid: nuevas paradas en L9 y L10, ampliación de L5 y L11 y reformas de estaciones
  3. Las cifras que preocupan al Real Madrid de baloncesto: 'Es el resultado de no ofrecer nuevos abonos y poner las entradas a precio del fútbol
  4. La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la Autopista del Suroeste
  5. El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
  6. Tiroteo en Carabanchel: varios coches embisten a otro para secuestrar a su conductor
  7. Real Madrid - Valencia, el homenaje que merece José Manuel Ochotorena
  8. La sangre a Viva Suecia debida: un concierto sin piedad ni anestesia en el Movistar Arena

Quién es Simone Weil, la santa laica que inspira a Rosalía

Quién es Simone Weil, la santa laica que inspira a Rosalía

La ingeniería va a necesitar 200.000 licenciados en 10 años, pero pierde dinero en España

La ingeniería va a necesitar 200.000 licenciados en 10 años, pero pierde dinero en España

La crueles garras del acoso escolar

La crueles garras del acoso escolar

Larry Ellison, el oráculo de Trump y "jefe de todo" que sueña con controlar TikTok y los medios de EEUU

Larry Ellison, el oráculo de Trump y "jefe de todo" que sueña con controlar TikTok y los medios de EEUU

Maria Fontanellas, diseñadora maga del cuero: "Para muchas mujeres comprarse un bolso es símbolo de poder, celebra un logro"

Maria Fontanellas, diseñadora maga del cuero: "Para muchas mujeres comprarse un bolso es símbolo de poder, celebra un logro"

La Corona de la Almudena toma el relevo: el dulce que llena el hueco entre Halloween y Navidad con 400.000 unidades vendidas

La Corona de la Almudena toma el relevo: el dulce que llena el hueco entre Halloween y Navidad con 400.000 unidades vendidas

Detenido el novio de la joven herida de un disparo en Leganés: la Policía investiga un posible caso de violencia machista

Detenido el novio de la joven herida de un disparo en Leganés: la Policía investiga un posible caso de violencia machista

Feijóo confía a cuatro mujeres la hoja de ruta agraria y forestal del PP para arrebatar el voto rural a Vox

Feijóo confía a cuatro mujeres la hoja de ruta agraria y forestal del PP para arrebatar el voto rural a Vox