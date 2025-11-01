La música navideña tendrá este año un nuevo escenario en Valdemorillo. El Ayuntamiento ha convocado el primer Concurso de Villancicos, que se celebrará el 26 de diciembre en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, a partir de las 16.00 horas. El certamen nace con el propósito de preservar y difundir el canto popular del villancico como expresión de la Navidad cristiana, al tiempo que impulsa la creatividad, el trabajo en equipo y la tradición local.

Valdemorillo estrena su primer Concurso de Villancicos para celebrar la Navidad. / Ayuntamiento de Valdemorillo

La iniciativa parte de la concejalía de Servicios Sociales, Familia y Natalidad, junto con la de Cultura y Turismo, y contempla tres categorías: infantil/juvenil (para menores de 16 años, en coros escolares o familiares), adultos (para mayores de 16 años o grupos mixtos) y familiar, que deberá incluir al menos un menor y un adulto de la misma familia. Cada categoría contará con un máximo de cinco grupos participantes.

El Ayuntamiento ha establecido tres premios por categoría, con dotaciones de 500, 250 y 100 euros, además de un diploma acreditativo. También se entregará un premio del público al grupo más votado, que recibirá una cesta de Navidad valorada en 200 euros. Las bases completas pueden consultarse en la sede electrónica municipal.

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 1 al 30 de noviembre, hasta las 14.00 horas. Los interesados deberán remitir el formulario oficial al correo cultura@aytovaldemorillo.com o presentarlo en el Registro General del Ayuntamiento.

"Queremos poner en valor la importancia del villancico desde el punto de vista tradicional y cultural, vinculado a las celebraciones navideñas", destaca el concejal de Familia, Marco Sierra, que subraya además el carácter integrador de la iniciativa.

El concurso está abierto a coros, grupos familiares, escolares o asociaciones de Valdemorillo y de otros municipios. En caso de que la demanda supere el cupo establecido, los grupos deberán enviar una grabación de uno de los villancicos, de un máximo de dos minutos, para la selección final del jurado.

Durante la jornada del 26 de diciembre, cada grupo interpretará dos piezas: un villancico tradicional español y otro de libre elección, con una duración total máxima de diez minutos. Podrán hacerlo a capella o con acompañamiento musical —guitarra, pandereta, zambomba o pista grabada— y se valorará la inclusión de referencias locales y el uso del castellano.

El jurado, formado por tres profesionales del ámbito artístico, puntuará las actuaciones según cuatro criterios: calidad vocal e interpretación (40%), originalidad y creatividad (30%), fidelidad a la tradición (20%) y presentación general (10%).

Con este primer certamen, Valdemorillo se propone convertir su iglesia parroquial en epicentro del espíritu navideño, reforzando la identidad cultural y comunitaria del municipio al compás de los villancicos.