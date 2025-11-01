Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OCIO Y CULTURA

Valdemorillo estrena su primer Concurso de Villancicos para celebrar la Navidad

El concurso está abierto a coros, grupos familiares, escolares o asociaciones de Valdemorillo y de otros municipios

Ayuntamiento de Valdemorillo.

Ayuntamiento de Valdemorillo. / Ayuntamiento de Valdemorillo

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La música navideña tendrá este año un nuevo escenario en Valdemorillo. El Ayuntamiento ha convocado el primer Concurso de Villancicos, que se celebrará el 26 de diciembre en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, a partir de las 16.00 horas. El certamen nace con el propósito de preservar y difundir el canto popular del villancico como expresión de la Navidad cristiana, al tiempo que impulsa la creatividad, el trabajo en equipo y la tradición local.

Valdemorillo estrena su primer Concurso de Villancicos para celebrar la Navidad.

Valdemorillo estrena su primer Concurso de Villancicos para celebrar la Navidad. / Ayuntamiento de Valdemorillo

La iniciativa parte de la concejalía de Servicios Sociales, Familia y Natalidad, junto con la de Cultura y Turismo, y contempla tres categorías: infantil/juvenil (para menores de 16 años, en coros escolares o familiares), adultos (para mayores de 16 años o grupos mixtos) y familiar, que deberá incluir al menos un menor y un adulto de la misma familia. Cada categoría contará con un máximo de cinco grupos participantes.

El Ayuntamiento ha establecido tres premios por categoría, con dotaciones de 500, 250 y 100 euros, además de un diploma acreditativo. También se entregará un premio del público al grupo más votado, que recibirá una cesta de Navidad valorada en 200 euros. Las bases completas pueden consultarse en la sede electrónica municipal.

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 1 al 30 de noviembre, hasta las 14.00 horas. Los interesados deberán remitir el formulario oficial al correo cultura@aytovaldemorillo.com o presentarlo en el Registro General del Ayuntamiento.

"Queremos poner en valor la importancia del villancico desde el punto de vista tradicional y cultural, vinculado a las celebraciones navideñas", destaca el concejal de Familia, Marco Sierra, que subraya además el carácter integrador de la iniciativa.

El concurso está abierto a coros, grupos familiares, escolares o asociaciones de Valdemorillo y de otros municipios. En caso de que la demanda supere el cupo establecido, los grupos deberán enviar una grabación de uno de los villancicos, de un máximo de dos minutos, para la selección final del jurado.

Durante la jornada del 26 de diciembre, cada grupo interpretará dos piezas: un villancico tradicional español y otro de libre elección, con una duración total máxima de diez minutos. Podrán hacerlo a capella o con acompañamiento musical —guitarra, pandereta, zambomba o pista grabada— y se valorará la inclusión de referencias locales y el uso del castellano.

El jurado, formado por tres profesionales del ámbito artístico, puntuará las actuaciones según cuatro criterios: calidad vocal e interpretación (40%), originalidad y creatividad (30%), fidelidad a la tradición (20%) y presentación general (10%).

Con este primer certamen, Valdemorillo se propone convertir su iglesia parroquial en epicentro del espíritu navideño, reforzando la identidad cultural y comunitaria del municipio al compás de los villancicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la Autopista del Suroeste
  2. En los árboles de este barrio de Madrid anidan ratas en vez de pájaros: 'Ya son parte del paisaje
  3. El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
  4. Los cambios que prepara el Metro de Madrid: nuevas paradas en L9 y L10, ampliación de L5 y L11 y reformas de estaciones
  5. ¿Sabes cuáles son los tres barrios de Madrid con más belloteros y mangurrinos?
  6. La tienda de Madrid en la que Pedro Sánchez compró sus gafas: 'Son unas Dior que le vendimos hace unos cinco años
  7. Los vecinos de Goya reaccionan a las obras en la Plaza Felipe II: 'Se ha perdido la oportunidad de darle otro aire
  8. CD Yuncos y Rayo Vallecano protagonizan una imagen para la historia de la Copa del Rey: 'Surgió de forma espontánea, queríamos compartir un momento bonito

Una joven de 21 años, herida grave por un disparo en la cara en Leganés

Una joven de 21 años, herida grave por un disparo en la cara en Leganés

Juguettos relanza la marca Imaginarium un año después de su quiebra

Juguettos relanza la marca Imaginarium un año después de su quiebra

China pausa el refuerzo de sus controles de las exportaciones de tierras raras a la UE

China pausa el refuerzo de sus controles de las exportaciones de tierras raras a la UE

Isabella Hammad, escritora británico-palestina: “Si desaparece Netanyahu habrá una cola de Netanyahus todavía peores que le van a sustituir”

Isabella Hammad, escritora británico-palestina: “Si desaparece Netanyahu habrá una cola de Netanyahus todavía peores que le van a sustituir”

El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años

El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años

El fiscal pide 27 años de cárcel por asesinar a cuchilladas a su pareja ante su hija de dos años mientras conducía en Palma

El fiscal pide 27 años de cárcel por asesinar a cuchilladas a su pareja ante su hija de dos años mientras conducía en Palma

Guía para principiantes: ¿cómo entender los diferentes datos que se publican sobre el mercado de la vivienda?

Guía para principiantes: ¿cómo entender los diferentes datos que se publican sobre el mercado de la vivienda?

Nemesio Castro, experto en emergencias: "Murieron 229 personas en la dana por negligencia y cobardía; el modelo falló desde arriba"

Nemesio Castro, experto en emergencias: "Murieron 229 personas en la dana por negligencia y cobardía; el modelo falló desde arriba"