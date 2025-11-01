Todo listo para llevar en el móvil el abono transporte de Madrid, pero solo en estos dispositivos

La posibilidad de usar el abono transporte en el móvil para todos los usuarios de Metro, Cercanías y autobuses de la Comunidad de Madrid será una realidad en los próximos días, siempre que el dispositivo cuente con Android 9.0 o superior y NFC.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ya culminó una prueba piloto con 8.000 participantes para evaluar el funcionamiento y corregir posibles incidencias. Tras su conclusión, está previsto que esta innovación tecnológica se extienda al conjunto de usuarios del transporte público que tengan un dispositivo Android. Los usuarios de iPhone deberán esperar.

El proceso se realizará a través de la app Mi Tarjeta Transporte. El usuario deberá digitalizar su Tarjeta Transporte Público Personal en la aplicación e instalar Google Wallet en el teléfono, donde quedará almacenada la credencial digital. A partir de ahí, bastará con acercar el móvil al torno o a la validadora para viajar. En cualquier caso, la tarjeta física seguirá funcionando.

El CRTM viene impulsando en los ultimos años la digitalización del acceso al transporte público. En 2021 lanzó una herramienta que permite recargar la tarjeta desde el teléfono, sin necesidad de acudir a un punto de venta. Más recientemente, en noviembre del año pasado, presentó la versión online de la tarjeta multiviajes o no personal, que permite comprar títulos de diez viajes, el suplemento de aeropuerto o el billete turístico directamente desde el móvil.

Nueva manera de pagar los viajes

Mirando al futuro, el CRTM ha convocado un concurso de proyectos para implantar un sistema de ticketing Account-Based (ABT): un modelo que elimina los billetes físicos y gestiona viajes y tarifas en la nube, vinculándolos a una cuenta de usuario digital. La gran novedad de este sistema, ya operativo con éxito en Londres o Singapur, es que cobra automáticamente la tarifa más ventajosa según los viajes y la frecuencia de uso. De esta manera, los usuarios no necesitarán recargar tarjetas ni comprar títulos sencillos y el importe se abonará tras el trayecto o conjunto de trayectos.

El sistema ABT almacena los datos del usuario en un back office centralizado y los vincula a un token o llave digital para garantizar la seguridad y autenticidad. Permitirá validar el viaje con tarjetas bancarias sin contacto, teléfonos móviles o códigos QR, y ofrecerá a los madrileños acceso a los datos del trayecto, notificaciones y la gestión de los medios de pago asociados a su cuenta.

Para usarlo bastará con disponer de saldo en la cuenta y presentar el dispositivo seguro vinculado para aplicar la tarifa. Esta se calculará de forma inteligente, en función del número de validaciones en un periodo, y siempre después del viaje, aplicando en todo caso una “tarifa tope” o “mejor tarifa” equivalente a la que el pasajero habría podido comprar por adelantado.