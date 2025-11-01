Real Madrid - Valencia, el homenaje que merece José Manuel Ochotorena

Esta semana arrancó para de forma trágica para el mundo del fútbol con el fallecimiento de José Manuel Ochotorena (Hernani, 1961-Valencia, 2025) a los 64 años de edad. El histórico portero falleció a causa de una enfermedad, con la que llevaba batallando un tiempo. Especial impacto tuvo esta noticia en los dos clubes que marcaron su vida profesional, el Real Madrid y el Valencia. Este sábado, ambos se dan cita en el Santiago Bernabéu para culminar así el homenaje que merece uno de los porteros más reconocidos de la historia del fútbol español.

De la portería a los banquillos

El portero vasco arrancó su carrera en el Real Madrid. Debutó con 21 años contra el Castellón en 1982, aunque su presencia en el primer equipo no se confirmó hasta 1984. Con el conjunto blanco conquistó tres Ligas, una Copa de la Liga y una Copa de la UEFA, después de seis temporadas defendiendo la camiseta del Real Madrid. "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, uno de los porteros históricos de nuestro club. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos, así como a todos los clubes de los que formó parte.", decía el comunicado del club, lamentando el fallecimiento de uno de los suyos.

Ochotorena puso fin a su etapa como madridista para hacer las maletas y poner rumbo a Valencia. Allí encontró su sitio, bajo el cariño de la afición valencianista. Sus buenas actuaciones en el club del Turia le valieron para conquistar el Trofeo Zamora en 1989 y recibir la llamada del combinado nacional para acudir a la cita mundialista de Italia 1990. "El Valencia CF lamenta con profunda tristeza y pesar el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, preparador de porteros, exjugador y leyenda del Club, a los 64 años de edad. El Club desea trasladar sus condolencias a sus familiares y amigos y se une a ellos en estos momentos de enorme dolor.", citaba la entidad valencianista en su adiós a Ochotorena. Además, una amplia expedición del club dio el último adiós a 'Ochoto' este miércoles.

Ochotorena finalizó su carrera como entrenador de porteros en el Valencia. / Europa Press/Contacto/Jonathan M / Europa Press

Puso fin a su carrera profesional tras una travesía por el Tenerife, el Logroñés y el Racing de Santander. Su vinculación con el mundo del fútbol no acabó ahí. El vasco inició su andadura como entrenador de porteros, donde también deja un gran legado. Formó parte del staff técnico del Valencia y del Liverpool a comienzos de siglo de la mano de Rafa Benítez. En 2004, compaginó su trabajo en clubes con la selección española. 'Ochoto' puso su granito de arena en la consecución de las Eurocopas de 2008 y 2012 y en el Mundial de 2010, viviendo en primera persona la época dorada de la selección nacional.

Este sábado, el Santiago Bernabéu de la mano de Real Madrid y Valencia rendirá homenaje como se merece a una de las mayores leyendas de la portería del fútbol español. Se llevará a cabo el tradicional minuto de silencio antes del comienzo del partido. En estos momentos, se desconoce si el Real Madrid desplegará un dispositivo mayor en forma de tifo o imagen en la grada para rendir homenaje al histórico portero.

"Vini estuvo impecable. Para mí, queda zanjado"

Otra de las noticias de la semana, esta en clave Real Madrid, es la situación de Vinicius y Xabi Alonso. El brasileño fue sustituido en el clásico del fin de semana pasado. La decisión del tolosarra no sentó nada bien al '7' madridista, que abandonó el césped visiblemente contrariado. "¿Yo? ¡Míster! ¿Yo?", exclamaba el futbolista camino al área técnica del Santiago Bernabéu. Vinicius, 72 horas después de lo sucedido, emitió un comunicado a través de sus redes sociales en forma de disculpa, pero omitió a Xabi Alonso en dicho escrito.

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día", decía el brasileño.

Xabi Alonso tiende la mano a Vinicius. / Manu Fernandez / AP

El propio Xabi Alonso se encargó de apagar el incendio en la rueda de prensa previa al encuentro ante el conjunto ché. "El miércoles tuvimos una reunión con todos y Vinicius estuvo impecable. Habló con sinceridad y estuvo muy bien. Para mí, queda zanjado", sentenciaba el tolosarra. "Fue un comunicado muy valioso, muy positivo. Demostró su honestidad, habló con el corazón. Lo más importante es lo que dijo y quedé muy satisfecho.", añadió Alonso. Además, el técnico del conjunto blanco anunció que "no habrá ninguna represalia" sobre Vinicius.

Un Xabi Alonso que aprovechó su comparecencia ante los medios para evitar que sus pupilos caigan en la relajación tras la victoria en el clásico. "El Valencia ganó en el Bernabéu el año pasado. El partido, con alerta. Porque después de una gran victoria, a veces bajas un poco el pistón", avisaba el tolosarra. Un Valencia que ya superó al conjunto blanco la pasada temporada, cosa que el Real Madrid no se puede permitir si quiere mantener las distancias con el Barça, su principal rival en el título de Liga.