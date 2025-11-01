El nuevo modelo de negocio que nació en Estados Unidos y ha desembarcado en Madrid: "Lo sentíamos como una necesidad de mercado"

En pleno corazón de Madrid, con un centro único y una propuesta novedosa, a la vez que sencilla, Juan Antonio Samaranch, nieto del ex presidente del Comité Olímpico Internacional y emprendedor vinculado al deporte, y Elena Morales, fisioterapeuta y osteópata con más de dos décadas de experiencia, dieron vida a 'Estiro', un centro especializado en estiramiento personal con fisioterapia y fisioestética.

Todo ello con el objetivo de convertir el estiramiento, hasta ahora "el gran olvidado del cuidado físico", en una rutina diaria estructurada y eficaz. Desde su apertura a finales de julio, Estiro ha superado las 400 sesiones en apenas seis semanas, con una tasa de repetición del 85%.

"Encontramos una necesidad de mercado"

Estas cifras reflejan la gran acogida del centro, que abrió sus puertas por primera vez allá por el mes de julio, pero hasta septiembre no lo hizo de forma plena. Con ello, Estiro confirma su propósito de liderar una nueva categoría de bienestar, consolidando este modelo en Madrid y "con el objetivo de abrir nuevos centros en España los próximos meses". Ofrece sesiones personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada cliente, siempre con el trato de los mejores profesionales del sector.

"Madrid ha experimentado un boom en cuanto a wellness y fitness. También hablamos de una ciudad internacional. Vas caminando por la calle y te puedes encontrar con gente de diferentes partes del mundo. Solo por cómo está creciendo Madrid es una gran oportunidad", cuenta Juan Antonio, uno de los fundadores. "Es la ciudad más grande de España y la capital. Hay un montón de sitios de entrenamiento personal, también de entrenamiento funcional, de CrossFit, de fuerza, de cardio, pero no hay ningún sitio destinado al estiramiento. Es ahí donde aparecemos nosotros.", añade Elena.

Equipo de Estiro, liderado por Juan Antonio Samaranch y Elena Morales. / NACHO BORRELLA

"En Estados Unidos va como un tiro"

Para entender el nacimiento del proyecto hay que desplazarse a Estados Unidos. "Hicimos un viaje a allí. En la costa oeste, empezamos a ver mucho Game Stretch y similares. No sabíamos exactamente lo que era, pero vienen a ser centros de estiramiento.", cuentan.

Con los modelos americanos como espejo en el que mirarse, Juan Antonio y Elena dieron vida a Estiro. "Entonces, nos quedamos con la copla después del viaje y al volver a España lo empezamos a analizar. Resulta que es un modelo de negocio que en Estados Unidos va con un tiro. Stretch Lab, que es la principal cadena, tiene más de 500 locales en Estados Unidos. Stretch Zone, su gran perseguidor, está cerca de llegar a los 400 centros.", recuerda Juan Antonio. "En el mundo americano dan una formación a cualquiera. Y nosotros tenemos una condición: profesionales con estudios de anatomía y patología.", recalca Elena.

Más allá de Estados Unidos, esta nueva estrategia también se ha expandido en territorio asiático. "Vimos que en Japón hay otro mercado muy grande. Entonces, viendo que era un modelo de negocio que siempre parece que tiene éxito en otras geografías decidimos traerlo a España. Más aún teniendo en cuenta cómo de implicada está la gente en Madrid con toda la industria del deporte y la salud.", concluye el equipo formado por Juan Antonio y Elena.