Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Una mujer de 73 años resulta herida grave tras ser atropellada en Vallecas por un coche que se dio a la fuga

La Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro y localizar al conductor que se dio a la fuga

Archivo - Una ambulancia del Samur-Protección Civil en una calle de Madrid

Archivo - Una ambulancia del Samur-Protección Civil en una calle de Madrid / EMERGENCIAS MADRID - Archivo

Javier Niño González

Madrid

Una mujer de unos 73 años ha resultado herida de gravedad este sábado tras ser atropellada por un vehículo en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, cuyo conductor se dio a la fuga tras el accidente, según ha informado Emergencias Madrid.

El atropello se produjo a primera hora de la mañana en las inmediaciones de la calle Monleón, donde efectivos del Samur-Protección Civil atendieron a la víctima. A su llegada, los sanitarios encontraron a la mujer con fracturas en tibia y peroné, además de una contusión pélvica. Fue estabilizada y trasladada en estado grave al Hospital Gregorio Marañón.

La Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro y localizar al conductor que se dio a la fuga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la Autopista del Suroeste
  2. En los árboles de este barrio de Madrid anidan ratas en vez de pájaros: 'Ya son parte del paisaje
  3. El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
  4. Los cambios que prepara el Metro de Madrid: nuevas paradas en L9 y L10, ampliación de L5 y L11 y reformas de estaciones
  5. ¿Sabes cuáles son los tres barrios de Madrid con más belloteros y mangurrinos?
  6. La tienda de Madrid en la que Pedro Sánchez compró sus gafas: 'Son unas Dior que le vendimos hace unos cinco años
  7. Los vecinos de Goya reaccionan a las obras en la Plaza Felipe II: 'Se ha perdido la oportunidad de darle otro aire
  8. CD Yuncos y Rayo Vallecano protagonizan una imagen para la historia de la Copa del Rey: 'Surgió de forma espontánea, queríamos compartir un momento bonito

Una mujer de 73 años resulta herida grave tras ser atropellada en Vallecas por un coche que se dio a la fuga

Una mujer de 73 años resulta herida grave tras ser atropellada en Vallecas por un coche que se dio a la fuga

La Comunidad de Madrid elimina la tasa del arbitraje en alquileres y ofrecerá gratis la mediación entre propietarios e inquilinos

La Comunidad de Madrid elimina la tasa del arbitraje en alquileres y ofrecerá gratis la mediación entre propietarios e inquilinos

De Jordi a Sílvia

De Jordi a Sílvia

Flick, sobre cómo afrontar el fenómeno Lamine Yamal: "Hablo mucho con él y siempre le ayudaré y apoyaré"

Flick, sobre cómo afrontar el fenómeno Lamine Yamal: "Hablo mucho con él y siempre le ayudaré y apoyaré"

Todo listo para llevar en el móvil el abono transporte de Madrid, pero solo en estos dispositivos

Todo listo para llevar en el móvil el abono transporte de Madrid, pero solo en estos dispositivos

Montero critica que el PP intente "banalizar" las consecuencias de los cribados de cáncer

Montero critica que el PP intente "banalizar" las consecuencias de los cribados de cáncer

El PP ve a Sánchez en un callejón con "una única salida, las urnas"

El PP ve a Sánchez en un callejón con "una única salida, las urnas"

El consumo de televisión en octubre fue de 4 horas y 34 minutos por espectador al día, 12 minutos menos que hace un año

El consumo de televisión en octubre fue de 4 horas y 34 minutos por espectador al día, 12 minutos menos que hace un año