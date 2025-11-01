Una mujer de 73 años resulta herida grave tras ser atropellada en Vallecas por un coche que se dio a la fuga

Una mujer de unos 73 años ha resultado herida de gravedad este sábado tras ser atropellada por un vehículo en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, cuyo conductor se dio a la fuga tras el accidente, según ha informado Emergencias Madrid.

El atropello se produjo a primera hora de la mañana en las inmediaciones de la calle Monleón, donde efectivos del Samur-Protección Civil atendieron a la víctima. A su llegada, los sanitarios encontraron a la mujer con fracturas en tibia y peroné, además de una contusión pélvica. Fue estabilizada y trasladada en estado grave al Hospital Gregorio Marañón.

La Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro y localizar al conductor que se dio a la fuga.