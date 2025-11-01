SUCESO
Una mujer de 73 años resulta herida grave tras ser atropellada en Vallecas por un coche que se dio a la fuga
La Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro y localizar al conductor que se dio a la fuga
Una mujer de unos 73 años ha resultado herida de gravedad este sábado tras ser atropellada por un vehículo en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, cuyo conductor se dio a la fuga tras el accidente, según ha informado Emergencias Madrid.
El atropello se produjo a primera hora de la mañana en las inmediaciones de la calle Monleón, donde efectivos del Samur-Protección Civil atendieron a la víctima. A su llegada, los sanitarios encontraron a la mujer con fracturas en tibia y peroné, además de una contusión pélvica. Fue estabilizada y trasladada en estado grave al Hospital Gregorio Marañón.
La Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro y localizar al conductor que se dio a la fuga.
- La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la Autopista del Suroeste
- En los árboles de este barrio de Madrid anidan ratas en vez de pájaros: 'Ya son parte del paisaje
- El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
- Los cambios que prepara el Metro de Madrid: nuevas paradas en L9 y L10, ampliación de L5 y L11 y reformas de estaciones
- ¿Sabes cuáles son los tres barrios de Madrid con más belloteros y mangurrinos?
- La tienda de Madrid en la que Pedro Sánchez compró sus gafas: 'Son unas Dior que le vendimos hace unos cinco años
- Los vecinos de Goya reaccionan a las obras en la Plaza Felipe II: 'Se ha perdido la oportunidad de darle otro aire
- CD Yuncos y Rayo Vallecano protagonizan una imagen para la historia de la Copa del Rey: 'Surgió de forma espontánea, queríamos compartir un momento bonito