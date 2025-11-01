Madrid y Barcelona rozan el 85 % de ocupación en Halloween con precios más bajos que en 2024

La festividad de Todos los Santos y la celebración de Halloween dibujan un fin de semana de intensa actividad turística en las principales ciudades españolas, aunque con una novedad destacada: los precios de alojamiento se moderan por primera vez en años. Madrid y Barcelona rozarán el 85 % de ocupación en sus plazas hoteleras durante este fin de semana, pero con tarifas medias inferiores a las registradas en 2024, según datos del portal de reservas turísticas eBooking.com.

La capital del país alcanzará un 83 % de ocupación en hoteles, hostales y apartamentos turísticos, mientras que Barcelona llegará al 85 %. Estas cifras, aunque elevadas, representan un ligero retroceso respecto al año anterior, cuando ambas ciudades se movieron en una horquilla del 85 % al 90 % durante el mismo periodo.

Freno a la escalada de precios

El dato más significativo de este puente festivo es, sin embargo, la contención de las tarifas. Tras varios ejercicios consecutivos con incrementos interanuales que llegaron a situarse entre el 10 % y el 15 %, según la aplicación de reservas de viajes, este año los precios experimentan un descenso notable en ambas ciudades.

En Barcelona, el precio medio por noche para dos personas se establece en 170 euros, una cifra inferior a la del año anterior. Pero el descenso más pronunciado se registra en Madrid, donde la tarifa media se sitúa en 210 euros por noche. Este dato cobra especial relevancia en la Comunidad de Madrid, tradicionalmente una de las zonas más caras del país, donde el coste medio superó los 300 euros en 2024 para estas mismas fechas.

Port Aventura impulsa Salou como alternativa asequible

En el segmento del turismo temático, Salou emerge como un destino alternativo de alta demanda gracias a las celebraciones de Halloween de Port Aventura. La localidad tarraconense alcanza un 75% de ocupación y destaca por su tarifa media, sensiblemente más baja: 95 euros por noche. Esta combinación la posiciona como un destino accesible para las familias y de alta rentabilidad para los operadores turísticos.

El cambio de tendencia en los precios podría responder a diversos factores, desde una mayor oferta de plazas hasta una posible moderación de la demanda o estrategias de ajuste por parte del sector tras años de fuerte crecimiento tarifario.