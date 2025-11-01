El Hospital Universitario de Getafe realiza su primera donación cardiaca en asistolia controlada

El Hospital público Universitario de Getafe, perteneciente a la Comunidad de Madrid, ha realizado con éxito su primera donación cardiaca en asistolia controlada, un procedimiento que permite extraer el corazón de personas clínicamente fallecidas pero mantenidas artificialmente por máquinas, aumentando así la viabilidad del órgano y disminuyendo el riesgo de rechazo en el receptor.

Un procedimiento altamente complejo

El proceso ha implicado la participación de una veintena de profesionales sanitarios de diferentes categorías. Según explicó Alejandro Seles, coordinador de trasplantes del hospital, "ha sido un procedimiento extraordinariamente complejo que ha requerido la intervención de unos 20-25 profesionales sanitarios de diferentes categorías".

Seles detalló que "a través de la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la Comunidad de Madrid se activó el dispositivo de donación en asistolia controlada, que implica la necesidad de utilizar la membrana de oxigenación extracorpórea conocida como ECMO", un sistema que mantiene la oxigenación de los órganos tras el fallecimiento del donante para evitar su deterioro.

Coordinación entre hospitales y humanización del proceso

El coordinador de trasplantes del centro activó, junto con la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes (ORCT), el dispositivo ECMO itinerante, trasladado por el SUMMA 112. El equipo móvil del Hospital Universitario Gregorio Marañón se desplazó hasta Getafe para realizar el explante del corazón junto al personal sanitario local. "Junto al SUMMA 112, el Hospital Universitario Gregorio Marañón se desplazó hasta nuestro centro para poder llevar a cabo el explante de corazón junto con los profesionales sanitarios del Hospital de Getafe", añadió Seles.

El Hospital público Universitario de Getafe de la Comunidad de Madrid realiza su primera donación cardiaca en asistolia controlada. / Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid subraya la humanización del proceso asistencial, que incluye el acompañamiento a los familiares del donante desde el inicio y la posibilidad de despedirse de su ser querido en condiciones adecuadas.

Con esta intervención, el Hospital de Getafe se suma a los centros públicos madrileños que aplican esta técnica avanzada, consolidando la red autonómica de donación y trasplante cardiaco en asistolia controlada.