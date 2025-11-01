Crucifijos, jarrones y otros adornos: preocupación por los robos en cementerios en vísperas del Día de Todos los Santos

Un hueco donde antes había un crucifijo por aquí, losas de mármol faltantes por allí, flores desaparecidas acá y allá... Los robos de ornamentos son una lacra silenciosa y recurrente que asola los cementerios de Madrid. Desde la Almudena al cementerio Sur-Carabanchel, pasando por el de San Isidro, el Civil o el Británico, ningún camposanto de la ciudad se libra de estos hurtos que afean las tumbas y afectan a las ya de por sí afligidas familias.

Este fin de semana, con la celebración de los días de Todos los Santos y de Difuntos, muchas de las que acudan a visitar a sus seres queridos volverán a encontrarse con el rastro de alguno de estos robos; mientras que es posible que otras los descubran por primera vez. En el último año, Servicios Funerarios de Madrid (SFM) registró un total de 34 incidencias, de las cuales el 68% de tienen que ver con robos de ornamento y un 17% responde a actos vandálicos, según detalló el director de la empresa municipal, Javier Ruiz Santiago, durante la última comisión ordinaria de Vicealcaldía, Seguridad y Emergencias.

"Menos de tres incidencias al mes", destacó el gerente de SMF, quien atribuyó esta baja recurrencia al "trabajo encomiable" de la Policía Municipal, así como a la "labor disuasoria" del despliegue de seguridad, compuesto por una treintena de vigilantes, algunos con servicio 24 horas, y 40 cámaras instaladas en los dos principales cementerios. No obstante, Ruiz también admitió que probablemente las cifras reales sean mayores, ya que "los propios ciudadanos que lamentablemente sufren un robo directamente lo denuncian y no pasan por nuestro servicio de vigilancia".

Una tumba con un ornamento arrancado. / Alba Vigaray

Padres, hijos y muchos crucifijos

No hay forma de comprobar cuál es la diferencia, puesto que los registros oficiales de denuncias y delitos no ofrecen datos disgregados por recintos específicos. Sin embargo, existen numerosos casos documentados en los últimos años, como la reciente detención de un padre y un hijo que habían robado 32 crucifijos de bronce de varios cementerios de la capital el pasado verano. La Policía Municipal les echó el guante en septiembre, tras dar el alto a un coche por tener la ITV caducada y comprobar que llevaba los asientos traseros llenos de cruces de distintas formas y tamaños.

También un padre, aunque esta vez con su hija, fueron arrestados en 2020 cometer distintos robos en el interior de los vehículos en el recinto del cementerio de La Almudena. Con antecedentes ambos, la detención se produjo tras una vertiginosa persecución policial que terminó cuando el coche en el que escapaban chocó con una mediana y volcó. Intentaron huir a pie, pero fueron rápidamente interceptados y engrilletados por los agentes.

En marzo de 2023, la SFM denunció la sustracción de crucifijos y otros ornamentos, como los recubrimientos de mármol de los maceteros o floreros de cobre, en hasta 74 tumbas del cementerio Sur-Carabanchel. El botín podría haber sido mucho mayor si no fuera porque un vigilante del recinto detectó una furgoneta sospechosa que, al acercarse, huyó apresuradamente. Cinco años antes, en 20218, la empresa municipal alertó de otro robo masivo de elementos decorativos en cerca de 400 columbarios de los camposantos de Carabanchel y la Almudena. En total, desaparecieron 120 jarrones de bronce de varios nichos primero, y otros 250 del segundo.

Las losas grabadas de los nichos son algunos de los elementos más codiciados por los amantes de lo ajeno. Aunque, "lo que más roban son los Cristos grandes", explica un trabajador de La Almudena a este periódico. "Lo grave es que no lo hacen por el dinero que le van a dar, porque en, realidad, no les compensa", cuenta. Y es que, aunque estos adornos de gran tamaño pueden costar originalmente alrededor de 500 euros, los ladrones suelen venderlos al peso. "No está valorado ni por el grabado ni por la estatua en sí, por lo que a lo mejor sacan 15 euros por ellos", expone este empleado funerario, para quien se trata de "una putada para la familia". Otra cosa que se suelen llevar son los engarces de las cadenas de los mausoleos y otras piezas de cobre, que "ahora ha subido a tres euros el kilo", añade.

Lápidas y adornos sustraídos en varios nichos de la Almudena. / Alba Vigaray / t

Drones contra ladrons

Para tratar de poner coto a este goteo de hurtos, en la mencionada última comisión de Seguridad, el PSOE-M, en boca del concejal Ignacio Benito, propuso que la Policía Municipal utilice drones para prevenir la sustracción de ornamentos y piezas de arte funerario. Según Benito, las cámaras actuales son insuficientes y la vigilancia presencial es escasa, lo que lleva a que "los ladrones campan a sus anchas".

"Se están perdiendo auténticas obras de arte funerario en los cementerios de la ciudad y es una realidad que el equipo de Gobierno no está haciendo lo necesario para evitarlo", denunció Benito durante su intervención. Por ello, además de reforzar la vigilancia activa, el edil socialista planteó elaborar un "inventario actualizado" de los adornos y elementos de las tumbas, de forma que cotejando las imágenes tomadas por los drones y las cámaras de seguridad se puede detectar rápidamente y con precisión qué elementos faltan.

En palabras del propio Benito, "se trataría únicamente de aplicar la tecnología para comparar qué hay en una primera grabación y qué falta en las posteriores". De esta forma, con datos "reales" y actualizados, "daremos el primer paso para proteger nuestros cementerios", subrayó, garantizando así que "los madrileños no sumen a la tristeza propia de visitar un cementerio, la de comprobar que su Ayuntamiento no está cuidando el descanso eterno de sus seres queridos".

Detalle de un nicho sin lápida. / Alba Vigaray / t

Refuerzo de la seguridad y transporte

Como cada año por estas fechas, el Ayuntamiento ha activado un amplio dispositivo de seguridad para Halloween y Todos los Santos que se extiende hasta este domingo 2 de noviembre. Un total de 1.650 agentes de la Policía Municipal se han movilizado a lo largo de las tres jornadas del fin de semana para garantizar la normalidad tanto en las celebraciones del viernes como en las visitas a los cementerios.

Precisamente estos últimos concentrarán la mayor parte del despliegue: más de 900 policías controlarán los accesos y la movilidad en las inmediaciones de los camposantos, velarán por la seguridad de los asistentes y actuarán contra la venta ambulante ilegal. En los dos camposantos municipales de mayor afluencia, La Almudena y Sur-Carabanchel, el dispositivo se apoyará además en drones del Servicio de Apoyo Aéreo para monitorizar flujos y prevenir incidentes.

También los horarios han sido ampliados desde el pasado lunes para facilitar las visitas por Todos los Santos, adelantándose la hora de apertura a las 08:00 de la mañana en todos los recintos de la ciudad, grandes y pequeños. Para dar soporte a estos desplazamientos, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) añadirá durante la jornada hasta 12 autobuses en rutas convencionales y cinco más en dos servicios especiales durante el horario de mañana.