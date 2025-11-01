La Comunidad de Madrid elimina la tasa del arbitraje en alquileres y ofrecerá gratis la mediación entre propietarios e inquilinos

La Comunidad de Madrid ofrecerá de forma gratuita el servicio del Consejo Arbitral del Alquiler para la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos, tras aprobar el Consejo de Gobierno la supresión de la tasa de 72,60 euros que hasta ahora se abonaba para iniciar un procedimiento de arbitraje.

El Ejecutivo autonómico busca así reforzar la seguridad jurídica y facilitar la mediación, dentro de las medidas destinadas a fomentar el alquiler como alternativa a la compra y dinamizar el mercado inmobiliario, incentivando que salgan más viviendas al arrendamiento con precios estables y condiciones seguras.

El Consejo Arbitral del Alquiler, creado en 2009, media y asesora sin coste antes, durante y después de la formalización del contrato. Desde su puesta en marcha ha recibido 1.185 demandas y dictado 1.111 resoluciones, con una duración media de los procesos de 40 días hábiles, de los cuales el 64% están relacionados con impagos.

Durante la actual legislatura, el Gobierno regional ha reforzado también el Plan Alquila, extendiendo su gratuidad a todos los propietarios que arrienden un piso a través del programa. Además, ofrece tres años de seguro gratuito de impago y un año de seguro multirriesgo del hogar a quienes participen en él.

Desde su creación en 2008, este plan ha gestionado más de 75.000 viviendas, con 13.800 contratos vigentes que benefician a más de 23.400 personas.