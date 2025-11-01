La Comunidad de Madrid destina 2,2 millones a la atención a personas con Alzhéimer en la residencia pública de Getafe

El Consejo de Gobierno ha aprobado la renovación del contrato de gestión de la Residencia Getafe Alzhéimer, que garantiza la atención especializada a personas mayores con esta enfermedad entre el 1 de febrero de 2026 y el 31 de enero de 2027, con una inversión de 2,2 millones de euros.

Atención integral y modelo centrado en la persona

El centro público, dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, dispone de 70 plazas residenciales para personas con Alzhéimer u otras enfermedades neurodegenerativas. Ofrece servicios de rehabilitación, atención gerontológica, psicológica y social, con un modelo de intervención centrado en la persona y adaptado a las necesidades de cada usuario y su familia.

La Residencia Getafe Alzhéimer forma parte de la red pública regional de recursos especializados en esta patología, junto con el Centro Alzhéimer Fundación Reina Sofía, en Villa de Vallecas, y el Centro Villaverde Alzhéimer, ambos en Madrid capital. En total, los tres centros suman casi 400 plazas entre atención residencial, diurna y programas de respiro familiar.

Además, el Ejecutivo autonómico ha aprobado una inversión adicional de 1,6 millones de euros para la renovación de los convenios con los ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid, Valdemoro y Navalcarnero, que permitirán mantener 155 plazas de atención diurna para personas en situación de dependencia durante 2026.

Estos centros ofrecen apoyo a las familias y favorecen la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual, dentro del marco de políticas de la Comunidad de Madrid para el envejecimiento activo y la atención a la dependencia.