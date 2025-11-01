El Atlético recibe a un Sevilla venido a menos en pleno casting para suplir a Barrios

El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone puso fin este lunes a una larga sequía como visitante. El conjunto rojiblanco se impuso al Real Betis y sumó la primera victoria del curso en un partido al más puro estilo cholista (0-2). La mala noticia del encuentro ante los verdiblancos llegó con la lesión de Pablo Barrios, un fijo en el medio campo rojiblanco y uno de los futbolistas clave en la evolución del equipo durante las últimas semanas. Este sábado, recibe a otro conjunto andaluz, esta vez el Sevilla, para seguir en la persecución del Real Madrid, que camina con paso firme en el liderato de LaLiga.

Almeyda y Simeone, rivales por un día

Enfrenta tendrán un Sevilla que atraviesa una etapa raruna. Capaz de lo mejor y lo peor. Superar al Barça de Hansi Flick y caer con estrépito ante el Mallorca o Real Sociedad, con partidos que mucho distan de lo que implica la entidad sevillista. Sin embargo, algo parece haber cambiado en el conjunto de Nervión. Lejos de la apatía propia de la pasada temporada, el equipo de Almeyda transmite.

Un Matías Almeyda al que bien conoce Simeone. Compañeros en la selección argentina durante seis años y en la Lazio que conquistó el 'Scudetto'. Ahora, se encuentran en los banquillos. "Matías es un entrenador que me gusta. Es valiente y tiene las ideas muy claras. Siempre le transmite a sus equipos pasión, trabajo, entereza y, sobre todo, convencimiento", describía Simeone a su compatriota, en la biografía del técnico sevillista. También aprovechó la comparecencia ante los medios para valorar el trabajo de su homólogo sevillista. "El equipo juega como era él. Es uno de los equipos de LaLiga que mejor presionan. Un reflejo de lo que es su entrenador", confesaba Simeone.

Diego Simeone y Matías Almeyda, junto a Verón en una de las concentraciones de la selección argentina. / LUIS GOMEZ / AP

Tanto se admiran que hasta pudieron compartir banquillo hace unos años. "Yo todavía jugaba. Le dije que sí, pero a la tarde me arrepentí y le dije que no. Aparte de que veíamos el fútbol diferente, quería jugar un tiempo más y mi intención, por otra parte, no era ser ayudante, sino entrenador principal, así que le agradecí pero terminé pasando", cuenta el propio Matías Almeyda. "Siempre tuve claro que acabaría dirigiendo equipos porque había visto en él cosas importantes.", comentaba Simeone. "La diferencia de los entrenadores es la capacidad que tenemos de convencer a los futbolistas de lo que queremos. Y él es de los que convence a los futbolistas con su idea, como fue demostrando por todos los sitios por los que pasó", concluye el técnico rojiblanco en el prólogo.

En busca del remplazo de Barrios

El que no podrá ser de la partida en este Atlético de Madrid - Sevilla es Pablo Barrios. El futbolista madrileño sufrió un contratiempo en forma de lesión en el encuentro ante el Real Betis. Las pruebas realizadas al internacional español descartaron una lesión importante. El '8' rojiblanco solo se ausentará ante el conjunto hispalense y el Union SG en Champions. Entre tanto, Simeone anda en busca de un remplazo del que, hasta la fecha, había sido indiscutible en el centro del campo.

Pablo Barrios, lesionado en el encuentro frente al Betis. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por un lado, podría ser Álex Baena el que ocupe el vacío que deja el canterano. El ex del Villarreal está más que acostumbrado jugando en posiciones interiores y podría acompañar a Koke en el doble pivote. La segunda opción, y más natural, que baraja Simeone sería situar a Gallagher junto al '6'. "Es un futbolista de los que mejor presiona. Está compitiendo con varios en el pensamiento de quién empezará. Después vendrán nueve partidos en el mes de diciembre en los que vamos a necesitar a todos", respondía Simeone al ser preguntado por el futbolista inglés.

Pocas opciones parece tener un Cardoso que aún no se ha recuperado al 100% de la lesión que sufrió la última semana de agosto. "Lleva casi 40 días sin competir. Está evolucionando en los entrenamientos de cara a lo que necesitamos de él. Mañana es una alternativa", sentenciaba el argentino en la previa del primero de los tres partidos que, tanto en Liga como en Champions, afrontará el conjunto rojiblanco en las próximas semanas.