Sobrevivir a un ataque zombie, hacer calabazas, trenes misteriosos y altares de muertos: guía de Halloween en el Madrid más terrorífico

Halloween llega a Madrid con propuestas para todos: desde conciertos a la luz de las velas hasta experiencias inmersivas y escapadas rurales. Si buscas qué hacer en Halloween y no perderte los eventos Halloween 2025, aquí tienes una selección con ambientes distintos, datos prácticos y ese plus de magia (o miedo) que pide la fecha.

Noche de Muertos y Brujas

El 31 de octubre el Círculo de Bellas Artes vuelve a convertirse en el templo de la música con una celebración que mezcla baile sin freno, performances y estéticas de ultratumba. La música manda de 22:30 a 05:00 horas: con un line up encabezado por artistas como Meneo, Andy Grey, Sonido Tupinamba, Piti Vaccari, Eme DJ o Mila Moon, esta nueva edición del evento más spooky de este templo de la cultura promete una noche de baile y mucha fiesta con la que recibir este Halloween entre cumbia, reggaetón y ritmos urbanos

El edificio, icono de la Gran Vía, se llena de sorpresas y rincones para fotos memorables, ideal para ir con amigos y alargar la noche más allá del truco o trato.

Pumpkin Patch en La Huerta de Aranjuez

Hasta el 1 de noviembre, en la Huerta de Aranjuez, podrás elegir tu propia calabaza como en una peli, con talleres, juegos rurales y meriendas de recuerdo. Es la escapada perfecta para familias que quieren un Halloween sin sustos, con actividades al aire libre y tradición a pie de huerto.

A una hora de la capital, combina plan campestre y foto irresistible para redes. Si te preguntas qué hacer en Halloween con niños, este Pumpkin Patch es una apuesta segura antes de tallar la calabaza en casa.

Altar de Muertos en la Casa de México

La sede se transforma hasta el 9 de noviembre en un homenaje vibrante con “Cabaret El Recuerdo”, inspirado en el cabaret mexicano del siglo XX. Catrinas y un diseño escenográfico de Guillermo González te sumergen en un universo teatral, entre luces, música ambiental y artesanía.

La entrada es gratuita y hay visitas guiadas para descubrir el simbolismo de cada pieza de este altar de muertos: una propuesta cultural imprescindible que completa la agenda de eventos Halloween 2025 con un puente directo a la tradición mexicana.

Candlelight: El Fantasma de la Ópera

La estación de Ópera se viste de sombras y centelleos de vela hasta el 2 de noviembre para un recorrido musical por el mito de Leroux. La experiencia, a cargo de la formación Candlelight, eleva el suspense con arreglos que, entre eco de bóvedas y susurros del metro, ponen la piel de gallina.

Un clásico del terror romántico en formato íntimo, perfecto para parejas o amigos que prefieren emoción estética antes que susto. Las entradas vuelan y el encanto de las velas multiplica la atmósfera.

Survival Zombie en Islazul

El 31 de octubre, cuando el reloj marque las 23:00, el centro comercial Islazul se convertira en zona cero hasta las 05:00 horas. Este “role play” te pondrá en la piel de un superviviente o de un zombie: hay misiones, persecuciones y decisiones rápidas para mantener a salvo a tu equipo hasta el amanecer.

No es un pasaje del terror al uso: aquí se juega a moverse, colaborar y pensar bajo presión. Si te va la adrenalina y buscas qué hacer en Halloween con dosis de acción, este reto nocturno lo tiene todo.

Terror en el Museo del Ferrocarril

La compañía The Freak Factory firma una inmersión escalofriante entre andenes históricos, locomotoras y personajes que parecen llegar de otras épocas hasta el 1 de noviembe en el Museo del Ferrocarril. La escenografía aprovecha el marco del museo para construir un viaje de tensión creciente y sustos medidos.

Es una propuesta ideal para grupos que quieran un miedo “de película” con ambientación de lujo y sin salir de la ciudad. Un cierre perfecto para un puente de planes Halloween Madrid con sabor ferroviario.