De Barajas a Oriente o por qué todo el mundo quiere viajar a Japón, Dubái o Maldivas: "Combinan tradición, innovación y espiritualidad"

Asia está de moda. Las compañías de vuelo han programado cerca de 33,9 millones de asientos en el Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante el periodo de invierno 2025-2026, según comunicaba AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) hace unos días. Un 4,6% más con respecto al ejercicio anterior. En cuanto a zonas, destaca el incremento de la oferta de asientos con Asia-Pacífico, con un 33,5%, seguido de Oriente Medio (28,6%), Latinoamérica (10,5%) y Europa (8,7%). Si bien Asia acapara este año el protagonismo, también cuentan con un mayor volumen de pasajeros Reino Unido (10,6%), Portugal (7,7%), Colombia (5,7%) o Italia (5,4%). Además, el número de operaciones programadas para esta temporada, que comenzó el pasado 26 de octubre y se prolongará hasta el 28 de marzo de 2026, supera este año las 167.000, un 4,4% más que la pasada.

Por zonas, destacan Oriente Medio (31,2%), Asia-Pacífico (28,6), Norteamérica (14,5%) y Latinoamérica (8,9%). En cuanto a países, entre los principales destinos los que registran un mayor crecimiento por operaciones son Estados Unidos, con un 13%; Reino Unido, 12,6%, y Países Bajos, 7,3%. El aeropuerto madrileño es el aeródromo de la red nacional con más asientos ofertados. En él operarán estos meses 78 aerolíneas, que volarán a 207 destinos de 69 países distintos, con un total de 371 rutas programadas, 25 más que hace un año. “La creciente inclinación por destinos orientales responde a una transformación profunda en los flujos turísticos globales. Ciudades como Doha, Dubai o Abu Dhabi se han consolidado como hubs internacionales que canalizan tráfico hacia Asia y África, pero también se han convertido en destinos en sí mismos gracias a su oferta cultural, comercial y de ocio”, explica Juan Cierco, director Corporativo de Iberia a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Japón es uno de los destinos de preferencia de los españoles a la hora de reservar un viaje de larga distancia. / KIMIMASA MAYAMA

Esta evolución se habría visto reforzada por las alianzas estratégicas que mantiene Iberia con Qatar Airways y British Airways, que permite ofrecer más de 200 destinos en código compartido en Asia, África y Oriente Medio: “Gracias a esto y a la posición geográfica privilegiada de España, la capital se consolida como un punto clave en la conectividad intercontinental”. Además, Iberia ha superado esta temporada las 108.000 plazas en la ruta Madrid-Tokio, que ofertará tres frecuencias semanales. “Será operada con un Airbus A350, el avión de largo radio más moderno y eficiente del mercado, con capacidad para 348 pasajeros. La tendencia refleja el creciente interés de los viajeros japoneses por España, que ocupa el segundo lugar en intención de viaje entre destinos europeos. Pero también responde a la atracción creciente del viajero español por Japón, atraído por su riqueza cultural, seguridad y gastronomía. La conexión directa, única en el mercado, refuerza el puente entre ambas culturas con vínculos históricos y económicos cada vez más estrechos”, añade.

El viajero español es exigente

A ojos de Cierco, la tendencia se encuentra aún en fase inicial y será en los próximos años cuando alcance su consolidación: “Asia ofrece una combinación única de tradición, innovación, espiritualidad y naturaleza. Países como Japón, Tailandia o Indonesia están ganando protagonismo por su seguridad, hospitalidad y riqueza cultural. Además, la conectividad aérea y la digitalización de servicios turísticos hacen que estos destinos sean cada vez más accesibles”. Según asegura, la intención de la compañía es operar vuelos diarios a Tokio próximamente en respuesta a la creciente demanda de viajes con destino asiático que “reflejan la clara evolución del viajero español”. “Más informado, más exigente y con mayor interés por destinos que ofrecen profundidad y experiencias transformadoras”, suma. La expansión de la que habla el director irá acompañada de una “adaptación cuidadosa” de la experiencia del viaje al perfil cultural de cada mercado: “En la ruta a Japón, por ejemplo, se ofrece atención personalizada en japonés, tripulación nativa, menús específicos y entretenimiento adaptado”.

El número de operaciones programadas para esta temporada supera este año las 167.000. / Alejandro Martínez Vélez - Eur

Todo ello, enmarcado en el Plan de vuelo 2030 de la compañía, que planea una inversión de 6.000 millones de euros en talento, digitalización y personalización: “La llegada de turistas asiáticos representa una oportunidad económica significativa para Madrid y otras ciudades. Estos viajeros destacan por su elevado nivel de gasto, con más de 430 euros diarios, y por su interés en experiencias culturales y gastronómicas, lo que beneficia al sector hostelero, comercial y del lujo”. La ruta Tokio-Madrid generará cerca de 1.900 empleos y un impacto estimado de 100 millones de euros en el PIB de ambos países, señalan. “Se trata de un efecto multiplicador en turismo, gasto y conectividad. Para Madrid, más viajeros asiáticos significa mayor pernoctación, compras y distribución territorial. A la inversa, facilita que más españoles viajen a Japón con horarios y conexiones competitivas desde todo el país vía Barajas”, expresa César Gutierrez, presidente de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes (Femav) a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

De 800 a 3.500 euros

Para las agencias de viajes, los datos publicados por AENA son “muy buenas noticias”, pues “se traduce en más plazas y destinos, mejores tarifas medias, más conexiones y más producto combinable”. “En los últimos meses hemos visto muchas más consultas y ventas hacia Japón, Corea, China y también Oriente Medio como destino final o escala premium hacia Asia”, resalta mientras confirma que la tendencia coincide con el aumento de capacidad anunciado para este invierno. El perfil de cliente que reserva este tipo de viajes varía entre “experiencial”, que oscila entre los 25 y los 55 años y son, generalmente, “parejas y amigos con ticket medio alto”; familiar en verano y Navidad; y corporativo y viajes de incentivo, “especialmente con hubs del Golfo que conectan bien con Asia”. Los precios de los vuelos, dice, van desde 800 a 1.200 euros ida y vuelta en el caso de comprarlo con anticipación y elegir la opción economy. Si, en cambio, se escoge un billete en clase business, los costes se elevan hasta los 2.500 o 3.500 euros.

El aeropuerto madrileño es el aeródromo de la red nacional con más asientos ofertados. / Alberto Ortega - Europa Press

Las temporadas fuertes para este tipo de viaje son Semana Santa y verano, aunque también se producen picos en Navidad, Año Nuevo chino y Golden Week japonesa: “Este invierno trae demanda por eventos y clima templado”. Ambos coinciden en que la tendencia continuará, gracias, en parte, al impulso de AENA sobre el tráfico con varios países como China. “Adicionalmente, los planes de inversión y ampliación de capacidad aeroportuaria respaldan que el crecimiento sea estructural, no coyuntural”, zanja Gutiérrez. Corra, que las plazas vuelan, nunca mejor dicho.