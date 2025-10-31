Los vecinos de Goya reaccionan a las obras en la Plaza Felipe II: "Se ha perdido la oportunidad de darle otro aire"

Hace casi un año, el Ayuntamiento de Madrid aprobó el plan de remodelación de la Plaza de Felipe II, sede del Movistar Arena (anteriormente, WiZink Center). Con un presupuesto de 1,4 millones de euros, el objetivo principal es recuperar las piezas radiales del pavimento, ideadas por Salvador Dalí y que son parte integral del monumento que el artista cedió a la ciudad en el año 1985. La pretensión del proyecto es devolver al mismo su "visión original, integrando elementos que el tiempo y las intervenciones anteriores borraron".

En lo que respecta al conjunto de la plaza, esta remodelación busca mejorar la seguridad ante el flujo de visitantes del Movistar Arena y recuperar zonas verdes básicas eliminadas durante la reconstrucción del antiguo Palacio de los Deportes, en cumplimiento de una sentencia judicial que lo indica. El reemplazamiento del pavimento dañado con materiales con acabados similares a los instalados en el resto de las zonas, la sustitución del chapado de granito, la remodelación de las jardineras, la renovación de zonas infantiles, la puesta en funcionamiento de la fuente central de la plaza o la instalación de una barra perimetral en el monumento para evitar el uso de los monopatines son algunas de las acciones que contempla el proyecto.

Los vecinos creen que la plaza seguirá siendo "un lugar de paso"

Tras los primeros meses de trabajos -- cuya finalización completa está prevista para la segunda mitad del año 2026 -- esta semana se han retirado las primeras vallas perimetrales de las obras, que han dado acceso a los vecinos a una parte de la plaza. Desde allí han podido juzgar el avance del proyecto, que siembra dudas entre muchos de ellos. El Periódico de España ha estado en la zona preguntando a los residentes de Goya por sus primeras impresiones al respecto.

"De momento, mi mayor preocupación es lo que ya no está. Supongo que han cambiado el pavimento, aunque tampoco lo noto mucho, pero lo que me inquieta ahora es que la vegetación de las maceteras y los pocos árboles que había no sean restituidos", comenta Amalia, vecina residente en Príncipe de Vergara. "Nunca me ha gustado mucho la plaza, pero creo que se podrían haber quitado de en medio estas estructuras poligonales tan raras y llenarla de bancos y zonas verdes", opina.

Alfredo, un anciano que vive justo en la calle perpendicular a la plaza, da su visión a este medio mientras pasea a su perro. "A mí lo que han hecho se me queda en poca cosa. Supongo que los bancos y árboles que han quitado los traerán de vuelta, espero que no la dejen así... Pero tiene pinta que se va a quedar más o menos como estaba. Es una pena, porque si la llenasen de sombra y de bancos para que la gente se siente tranquilamente podría ser un punto de reunión muy agradable", sugiere. Desde su punto de vista, la obra no es más que "un lavado de cara". "Va a seguir siendo un sitio de paso. Han perdido la oportunidad de darle otro aire", lamenta.

Imagen actual de la plaza, con el Movistar Arena al fondo. / EPE

Este vecino se muestra inquieto también por el uso recurrente que los aficionados al skate dan a las características maceteras del lugar. "Es que veo de cajón rodearlas de bancos para evitar que esto sea una pista deportiva... A veces me da hasta miedo pasear por aquí con mi nieta, un día de estos nos pasan por encima", apunta.

Laura, una joven que se dispone a entrar a El Corte Inglés, discrepa de estos vecinos, y señala que "tampoco se puede hacer mucho más" en la plaza, teniendo en cuenta su función en los conciertos que alberga el Movistar Arena. "Todos los 'findes' se llena de colas de gente, al final es necesario que haya espacio para albergar estos eventos. Si se pone un parque o se llena de bancos, esto sería un caos cada semana", opina.

Visión de la plaza antes de los trabajos de renovación. / Wikipedia

Así debería verse la plaza una vez terminadas las obras

El Área de Gobierno de Obras y Equipamientos reveló en su proyecto que la idea es instalar nuevas plantaciones en las jardineras de la plaza. La obra también contempla la reposición de los bancos, que debería efectuarse próximamente. Así pues, el aspecto final de la misma debería verse bastante distinto al actual. No obstante, este rincón del distrito de Salamanca continuará mostrando una imagen bastante similar a la que ofrecía estos últimos años.

Así debería quedar la plaza tras las obras. / Ayuntamiento de Madrid

Las principales dudas en los vecinos están relacionadas con el arbolado y las zonas para sentarse. Muchos de ellos creen que la presencia de ambos elementos será mínima, favoreciendo el consumo en hostelería y tiendas de la zona. "El alcalde lo que quiere es que esto sea simplemente la entrada a El Corte Inglés, y que la gente que pase tenga que recurrir sí o sí a un bar para sentarse. Es lo que hacen en todo Madrid, aquí no va a ser diferente", critica Alfredo, que no confía en absoluto en la mejora de la plaza.