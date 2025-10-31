SUCESOS
Dos trabajadores heridos en una explosión en el polígono industrial de Coslada
Los empleados manipulaban un compresor de refrigeración de ácido carbónico y han sido trasladados al Hospital de La Paz
Europa Press
Dos trabajadores han resultado heridos, uno de ellos grave y el otro leve, tras sufrir una explosión cuando manipulaban un compresor de refrigeración de ácido carbónico en una empresa situada en el polígono industrial de la localidad de Coslada.
Los sanitarios del SUMMA 112 han sido requeridos sobre las 12.45 horas para la atención de dos trabajadores en su Mutua, donde habían sido trasladados por un encargado tras sufrir la explosión, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Una vez en el lugar, los sanitarios han encontrado a un herido leve de 46 años que presentaba quemaduras en la cara y el brazo izquierdo; mientras que otro compañero de 61 años ha sufrido quemaduras en las mucosas de las vías respiratorias, por lo que ha sido intubado.
Ambos han sido trasladados a la Unidad de Quemados del Hospital de La Paz.
- El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
- La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la Autopista del Suroeste
- ¿Sabes cuáles son los tres barrios de Madrid con más belloteros y mangurrinos?
- En los árboles de este barrio de Madrid anidan ratas en vez de pájaros: 'Ya son parte del paisaje
- El vecino de Madrid que lleva 10 años guardando las servilletas de los bares de toda España: 'Se están perdiendo
- Este pueblo medieval a 50 minutos de Madrid ofrece empleo y casas por 50.000 euros para que te mudes
- Una megaobra fallida en la gran arteria de la capital: ¿Qué va a pasar ahora con los aparcamientos del Bernabéu?
- Los cambios que prepara el Metro de Madrid: nuevas paradas en L9 y L10, ampliación de L5 y L11 y reformas de estaciones