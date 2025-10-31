Dos trabajadores heridos en una explosión en el polígono industrial de Coslada

Dos trabajadores han resultado heridos, uno de ellos grave y el otro leve, tras sufrir una explosión cuando manipulaban un compresor de refrigeración de ácido carbónico en una empresa situada en el polígono industrial de la localidad de Coslada.

Los sanitarios del SUMMA 112 han sido requeridos sobre las 12.45 horas para la atención de dos trabajadores en su Mutua, donde habían sido trasladados por un encargado tras sufrir la explosión, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Una vez en el lugar, los sanitarios han encontrado a un herido leve de 46 años que presentaba quemaduras en la cara y el brazo izquierdo; mientras que otro compañero de 61 años ha sufrido quemaduras en las mucosas de las vías respiratorias, por lo que ha sido intubado.

Ambos han sido trasladados a la Unidad de Quemados del Hospital de La Paz.