Desde Torrejón de Ardoz, con tres puntos de entrada y uno de salida y a partir de 2026: así será el carril Bus VAO a Madrid de la A2

Cada día acceden o salen de Madrid por la A2 unos 120.000 vehículos. Se trata, después de la A6, del segundo corredor de tráfico de acceso en importancia, que en hora punta llega a concentrar hasta 4.500 automóviles y 125 autobuses. En los primeros viajan unas 5.000 personas, en los segundos, unas 5.500. Hasta el 85% de los turismos que llegan a Madrid por esta autovía lo hacen con un solo conductor, con velocidades medias en lso días de retención de 20 km/h.

Para revertir esta situación, el Ministerio de Transportes, la Dirección General de Tráfico, la Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes, y el Ayuntamiento de Madrid llevan trabajando desde 2019 en implementar un carril Bus VAO, para el transporte público y vehículos particulares con más de un ocupante. Un operativo que entrará en funcionamiento en el primer trimestre de 2026 y que comenzará en una primera fase en Torrejón de Ardoz que más adelante se pretende prolongar hasta Alcalá de Henares.

No se trata de un carril adicional. Como ha explicado Cristóbal Cremades, jefe provincial de Tráfico de Madrid, "no añadimos infraestructura, añadimos tecnología para que la infraestructura existente sea más eficiente". Lo que se hará, por tanto, será reservar para estos vehículos en hora punta el carril izquierdo en cada sentido de los tres existentes, que se señalizará mediante paneles luminosos en los pórticos que se alzan sobre la carretera y mediante balizas luminosas en el suelo.

A él solo podrán acceder autobuses, turismos con al menos dos ocupantes, incluido el conductor, motocicletas y vehículos de emergencia o de mantenimiento vial. A diferencia del carril Bus VAO ya existente en la A6, no podrán circular por él vehículos de cero emisiones con un solo conductor.

Concluidos los trabajos de estudio y señalización, por importe de unos 13 millones de euros distribuidos a partes iguales entre los cuatro entes que han participado en su implementación, comenzará a funcionar en el primer trimestre de 2026.

En sentido de entrada a Madrid se podrá entrar en el carril por tres puntos, en Torrejón de Ardoz, (punto kilométrico 18+600), en el barrio de Rejas (pk 13+600) y en Canillejas (pk 7+700) y solo se podrá salir por uno, en Avenida de América. Una vez se acceda al carril ya no se podrá abandonar más que en ese único punto de desembarque, más allá de la M30, por lo que los vehículos que deseen acceder a la vía de circunvalación no podrán incorporarse al carril Bus VAO.

En sentido de salida se prevén dos embarques, uno a la altura de Arturo Soria/Josefa Valcárcel (pk 5+850) y otro a la del llamado nudo Eisenhower (pk 11+400), cuando se incorporan a la A2 los vehículos procedentes de la M40. Los desembarques para los vehículos que accedan por ellos al Bus VAO estarán habilitados en Canillejas (pk 9+100) y en Rejas (pk 15+200).

El carril estará señalizado con paneles luminosos verticales y también con balizas luminosas en el suelo, lo que permite activarlo y desactivarlo de manera flexible y dinámica desde el Centro de Control de Tráfico de la DGT y que deje de estar activo fuera de las horas conflictivas. Se prevé que esté activo en sentido de entrada a Madrid en horas punta, en el intervalo entre las 6.30 y las 9.30 horas, aunque se irá ajustando en función de necesidades como el día de la semana o la temporada estival.

La medida no solo pretende mejorar la situación del tráfico. Con la implementación del Bus VAO, las autoridades confían en reducir en hasta 900 toneladas las emisiones de CO₂. Además, si el sistema funciona como en las simulaciones que se han llevado a cabo, se prevé acortar los tiempos de entrada y salida en hasta un 25% en hora punta, lo que supone un total de 500.000 horas.