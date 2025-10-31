La tasa de abandono escolar en Madrid cae al 8,9%, su mejor dato histórico y por debajo del objetivo de la UE para 2030

La tasa de abandono escolar en la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico del 8,9% durante el tercer trimestre de 2025, un descenso de cuatro décimas respecto al 9,3% del trimestre anterior. Este dato, publicado por la Encuesta de Población Activa (EPA), supone un hito significativo, ya que por primera vez Madrid se sitúa por debajo del objetivo del 9% establecido por la Unión Europea para el año 2030.

Este avance coloca a la Comunidad de Madrid a 3,7 puntos por debajo de la media nacional, que se mantiene estable en el 12,6%. Además, Madrid lidera el grupo de comunidades autónomas con menor proporción de jóvenes que abandonan sus estudios de forma prematura, junto al País Vasco, Cantabria y Navarra.

Por ejemplo, en Cataluña, con una población escolar similar, la tasa de abandono escolar se sitúa en el 13,3%, es decir, 4,4 puntos por encima de la madrileña.

Madrid, líder en reducción del abandono escolar

Este descenso sostenido de la tasa de abandono escolar en Madrid consolida una tendencia positiva que ya se venía registrando desde hace más de dos años. Desde 2023, la tasa de abandono ha caído en 2,5 puntos (del 11,4% al 8,9%), mientras que en el conjunto de España la disminución ha sido mucho más moderada, de solo 1,1 puntos.

Desde el inicio de la primera legislatura de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en el verano de 2019, la tasa acumulada de reducción del abandono escolar en la Comunidad de Madrid ha sido del 25%, lo que refuerza la apuesta del Gobierno regional por una educación de calidad y libre de barreras.

Refuerzo de docentes

El Gobierno de Madrid destaca entre las medidas adoptadas para mejorar la educación en la región la reducción de la ratio de estudiantes por aula. A partir del curso 2025-2026, esta reducción se extiende a 1º de Primaria y al segundo ciclo de Infantil, pasando de 25 a 20 estudiantes por clase.

En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la ratio se ha reducido de 30 a 25 alumnos en 1º, 2º y 3º de ESO. Además, el pasado mes de septiembre se incorporaron 2.725 nuevos docentes a los centros públicos de la región, un 50% más que el curso anterior, con el objetivo de ofrecer una atención más individualizada a los alumnos y fortalecer el sistema educativo madrileño.