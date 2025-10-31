Madrid da luz verde a la remodelación de la plaza de Chamberí: este será el resultado tras los trabajos

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto para la remodelación de la plaza de Chamberí con el objetivo de mejorar su accesibilidad, potenciar su uso vecinal y reforzar su identidad urbana. Los trabajos contarán con una inversión municipal de 2,3 millones de euros y comenzarán antes de que finalice el año.

El proyecto tratará de mejorar la calidad y accesibilidad de este espacio público y potenciarlo como lugar de estancia y encuentro vecinal. Para ello, se reordenarán los espacios interiores de la plaza y se renovarán la pavimentación, el mobiliario urbano, el alumbrado público y las zonas verdes.

Un espacio sostenible con más zonas verdes

Desde el punto de vista medioambiental, el proyecto contempla la plantación de 14 nuevos árboles y la incorporación de zonas ajardinadas con numerosos arbustos que complementarán a los ejemplares ya existentes y reforzarán la cobertura vegetal de la plaza.

Planta de la futura plaza de Chamberí / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Los trabajos también incluyen la renovación del alumbrado con candelabros clásicos y faroles fernandinos. Además, para reducir la potencia instalada y mejorar la eficiencia energética, los nuevos equipos contarán con luminarias de tecnología led. Asimismo, se mejorarán las redes de saneamiento y drenaje.

Recreación de la futura plaza de Chamberí / AYUNTAMIENTO DE MADRID

El mobiliario urbano será renovado en su totalidad, incorporando bancos lineales de madera de tres metros de longitud y bancos modulares en torno a las jardineras. Todo el mobiliario se ubicará de forma que no interfiera en los itinerarios accesibles. La pavimentación de la plaza también será renovada al completo.

Nuevos añadidos y reubicaciones de los elementos

La intervención contempla la instalación de una fuente ornamental con chorros verticales que sustituirá a la actual. Esta no será transitable y se plantea como elemento identitario de la plaza. Su perímetro funcionará como banco para uso de los ciudadanos.

Por su parte, los elementos escultóricos de la actual fuente, tres niños de bronce, se conservarán y reubicarán en una de las jardineras próximas a la fuente. Asimismo, la estatua de la actriz Loreto Prado se recolocará en una de las jardineras próximas a la fuente.

Recreación de la futura plaza de Chamberí / AYUNTAMIENTO DE MADRID

El templete de música será otro de los elementos reubicados. Este se desplazará de su emplazamiento original con el fin de optimizar la geometría de la plaza y liberar una mayor superficie estancial. Además, se prevé su reacondicionamiento integral, respetando su carácter histórico.

La zona infantil será rediseñada y se dividirá en tres áreas diferenciadas, cada una equipada con distintos juegos para generar una diversidad de usos y favorecer la integración de diferentes grupos de edad. Las áreas se rodearán con vegetación para mejorar el confort y la seguridad de los usuarios.